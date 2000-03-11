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Названы самые дорогие и дешевые города для жизни

Названы самые дорогие и дешевые города для жизниРейтинг возглавил Сингапур.

Издание Bloomberg обнародовало рейтинг самых дорогих и самых дешевых для проживания городов мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

Самым дешевым городом мира назвали столицу Сирии Дамаск. В топ самых дешевых городов для жизни также вошли столица Венесуэлы Каракас, самый крупный город Нигерии - Лагос и Алма-Ата в Казахстане.

Рейтинг самых дорогих городов мира возглавил Сингапур. После него следует французская столица Париж, швейцарский Цюрих, Гонконг, столица Норвегии Осло, еще один швейцарский город Женева, южнокорейский Сеул, главный город Дании Копенгаген.

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При составлении рейтинга за основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке.
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 Теги: города, мир

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Сегодня, 14:00 » Автор: Анна Мартынова
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