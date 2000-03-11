Раздел: Отдых
Названы самые дорогие и дешевые города для жизни
Рейтинг возглавил Сингапур.
Издание Bloomberg обнародовало рейтинг самых дорогих и самых дешевых для проживания городов мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Самым дешевым городом мира назвали столицу Сирии Дамаск. В топ самых дешевых городов для жизни также вошли столица Венесуэлы Каракас, самый крупный город Нигерии - Лагос и Алма-Ата в Казахстане.
Рейтинг самых дорогих городов мира возглавил Сингапур. После него следует французская столица Париж, швейцарский Цюрих, Гонконг, столица Норвегии Осло, еще один швейцарский город Женева, южнокорейский Сеул, главный город Дании Копенгаген.
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При составлении рейтинга за основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке.
Издание Bloomberg обнародовало рейтинг самых дорогих и самых дешевых для проживания городов мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Самым дешевым городом мира назвали столицу Сирии Дамаск. В топ самых дешевых городов для жизни также вошли столица Венесуэлы Каракас, самый крупный город Нигерии - Лагос и Алма-Ата в Казахстане.
Рейтинг самых дорогих городов мира возглавил Сингапур. После него следует французская столица Париж, швейцарский Цюрих, Гонконг, столица Норвегии Осло, еще один швейцарский город Женева, южнокорейский Сеул, главный город Дании Копенгаген.
Читайте также: Самые дешевые и дорогие города для путешествий. Фото
При составлении рейтинга за основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке.
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