Раздел: Отдых
Идеи для весенних гастрономических туров по Украине
Самые интересные точки страны для гастрономических туров
Наконец зима закончилась, и так хочется вылезти из уютного кокона одеяла, чтобы отправиться за новыми впечатлениями. Для этого весна и нужна.
Маркетолог онлайн-сервиса для поиска и покупки билетов на автобус Busfor.ua Екатерина Боровская выяснила, куда лучше отправиться, когда вдоль и поперек изъездили все достопримечательности и осмотрели архитектуру. И описала самые интересные точки страны для гастрономических туров, передает Хроника.инфо со ссылкой на UBR.
С просекко по Львову
Львов — ода гастрономическому искусству. Каждый год здесь открываются новые заведения, которые радуют не только оригинальностью концепций и экспериментальными форматами кухни, а и хорошим сервисом. Учитывая постоянный аншлаг туристов, львовские рестораторы соревнуются за внимание и изобретают замысловатые форматы.
Главное, за чем нужно ехать во Львов, — это, конечно же, мясные блюда. Даже в мороз и снегопад туристы не ленятся выстоять в очереди в «Ресторацию мяса и справедливости», чтобы окунуться в атмосферу средневековья и насладиться нежнейшим мясом на гриле, а также десятками видов колбас, шашлыков и стейков. Отсюда невозможно выйти голодным.
А совсем рядом, в «Реберне», вас накормят самыми вкусными вариациями ребрышек, которые здесь принято есть исключительно руками. Если же хочется чего-то необычного, рекомендуем заглянуть в уютную «Шампанерию Х&Х», чтобы начать свой день с… хот-дога. 6 вариантов сосисок на выбор, которые готовятся в самом ресторане, и не меньше версий начинки превращают обычный сэндвич в шедевр. По названию несложно догадаться, чем, кроме хот-догов, славится заведение — игристыми винами. Начать день с бокала прохладного просекко и устриц, к которым тут подают неповторимый соус — просто must.
Вечером обязательно загляните в «Пьяную вишню». Несмотря на то, что это монобар, поклонников у него больше, чем у ряда классических заведений Львова. Сладкая и легкая вишневая наливка особенно приятно пьется из специального бокала в сердце площади Рынок под шум львовских трамваев.
Одесские морепродукты
Если вы соскучились по морю, отправляйтесь в Одессу. И не страшно, что в апреле еще рано купаться — это отличный повод взглянуть на город по-новому. Безусловно, если вы в Одессе, наслаждаться нужно не классическими стейками, бургерами или салатами, а морепродуктами. Только здесь вас угостят биточками из тюльки, настоящим форшмаком и всевозможными вариациями мидий.
За мидиями лучше всего идти в «Kotelok — Бар Мидий». Здесь их подают в самых различных вариациях и под самыми разными соусами. Кроме того, в заведении можно попробовать креветки под шубой, пай из рапанов с грибами, лосось с ванильным соусом. В общем, это рай для фаната морепродуктов. Не меньше удовольствия вас ожидает и в «Рыбе в огне». В отличие от киевского одноименного ресторана, в Одессе, безусловно акцент на морепродукты ощущается куда ярче. Это отличный выбор для романтического ужина в сердце города: оригинальное меню, изысканная подача, непередаваемая атмосфера — что еще нужно для удовольствия?
Если вы сладкоежка, обязательно загляните в кафе «У Ангеловых». Их десерты — шедевры кондитерского искусства, а уютная атмосфера и приветливый персонал позволяют расслабиться и наслаждаться жизнью в полной мере.
Закарпатский колорит
Если же хочется чего-то совсем необычного и разнообразного, отправляйтесь в Ужгород. Лучше всего для этого выбрать вторую половину апреля, когда здесь расцветаю сакуры и город преображается. Несмотря на то, что сам город небольшой, заведений для гастрономического удовольствия здесь более чем достаточно.
Начинать день лучше всего в американском кафе «Eat me»: тут огромный выбор бельгийских вафель со сладкими и солеными начинками, а также стильный интерьер и хороший сервис. Не менее атмосферно, но совсем по-другому в «Egan pub» — здесь можно насладиться как традиционной местной кухней, так и классической. Кроме того, в заведении есть хостел, так что после хорошего ужина остаться на ночь можно прямо там.
Если вы уж попали в Ужгород, обязательно загляните в кондитерский дом «Shtefanyo Valentin&Valentina». Здесь вы попробуете уникальные десерты от украинского кондитера с мировым именем Валентина Штефаньо и насладитесь неповторимой атмосферой настоящей европейской кондитерской.
Новости по теме: Названы лучшие города для весенних путешествий
Гастрономическое путешествие — отличный способ получить море удовольствия и необычных впечатлений. Не бойтесь экспериментировать, открывать для себя новый места и блюда и наслаждайтесь жизнью во всех ее проявлениях!
Наконец зима закончилась, и так хочется вылезти из уютного кокона одеяла, чтобы отправиться за новыми впечатлениями. Для этого весна и нужна.
Маркетолог онлайн-сервиса для поиска и покупки билетов на автобус Busfor.ua Екатерина Боровская выяснила, куда лучше отправиться, когда вдоль и поперек изъездили все достопримечательности и осмотрели архитектуру. И описала самые интересные точки страны для гастрономических туров, передает Хроника.инфо со ссылкой на UBR.
С просекко по Львову
Львов — ода гастрономическому искусству. Каждый год здесь открываются новые заведения, которые радуют не только оригинальностью концепций и экспериментальными форматами кухни, а и хорошим сервисом. Учитывая постоянный аншлаг туристов, львовские рестораторы соревнуются за внимание и изобретают замысловатые форматы.
Главное, за чем нужно ехать во Львов, — это, конечно же, мясные блюда. Даже в мороз и снегопад туристы не ленятся выстоять в очереди в «Ресторацию мяса и справедливости», чтобы окунуться в атмосферу средневековья и насладиться нежнейшим мясом на гриле, а также десятками видов колбас, шашлыков и стейков. Отсюда невозможно выйти голодным.
А совсем рядом, в «Реберне», вас накормят самыми вкусными вариациями ребрышек, которые здесь принято есть исключительно руками. Если же хочется чего-то необычного, рекомендуем заглянуть в уютную «Шампанерию Х&Х», чтобы начать свой день с… хот-дога. 6 вариантов сосисок на выбор, которые готовятся в самом ресторане, и не меньше версий начинки превращают обычный сэндвич в шедевр. По названию несложно догадаться, чем, кроме хот-догов, славится заведение — игристыми винами. Начать день с бокала прохладного просекко и устриц, к которым тут подают неповторимый соус — просто must.
Вечером обязательно загляните в «Пьяную вишню». Несмотря на то, что это монобар, поклонников у него больше, чем у ряда классических заведений Львова. Сладкая и легкая вишневая наливка особенно приятно пьется из специального бокала в сердце площади Рынок под шум львовских трамваев.
Одесские морепродукты
Если вы соскучились по морю, отправляйтесь в Одессу. И не страшно, что в апреле еще рано купаться — это отличный повод взглянуть на город по-новому. Безусловно, если вы в Одессе, наслаждаться нужно не классическими стейками, бургерами или салатами, а морепродуктами. Только здесь вас угостят биточками из тюльки, настоящим форшмаком и всевозможными вариациями мидий.
За мидиями лучше всего идти в «Kotelok — Бар Мидий». Здесь их подают в самых различных вариациях и под самыми разными соусами. Кроме того, в заведении можно попробовать креветки под шубой, пай из рапанов с грибами, лосось с ванильным соусом. В общем, это рай для фаната морепродуктов. Не меньше удовольствия вас ожидает и в «Рыбе в огне». В отличие от киевского одноименного ресторана, в Одессе, безусловно акцент на морепродукты ощущается куда ярче. Это отличный выбор для романтического ужина в сердце города: оригинальное меню, изысканная подача, непередаваемая атмосфера — что еще нужно для удовольствия?
Если вы сладкоежка, обязательно загляните в кафе «У Ангеловых». Их десерты — шедевры кондитерского искусства, а уютная атмосфера и приветливый персонал позволяют расслабиться и наслаждаться жизнью в полной мере.
Закарпатский колорит
Если же хочется чего-то совсем необычного и разнообразного, отправляйтесь в Ужгород. Лучше всего для этого выбрать вторую половину апреля, когда здесь расцветаю сакуры и город преображается. Несмотря на то, что сам город небольшой, заведений для гастрономического удовольствия здесь более чем достаточно.
Начинать день лучше всего в американском кафе «Eat me»: тут огромный выбор бельгийских вафель со сладкими и солеными начинками, а также стильный интерьер и хороший сервис. Не менее атмосферно, но совсем по-другому в «Egan pub» — здесь можно насладиться как традиционной местной кухней, так и классической. Кроме того, в заведении есть хостел, так что после хорошего ужина остаться на ночь можно прямо там.
Если вы уж попали в Ужгород, обязательно загляните в кондитерский дом «Shtefanyo Valentin&Valentina». Здесь вы попробуете уникальные десерты от украинского кондитера с мировым именем Валентина Штефаньо и насладитесь неповторимой атмосферой настоящей европейской кондитерской.
Новости по теме: Названы лучшие города для весенних путешествий
Гастрономическое путешествие — отличный способ получить море удовольствия и необычных впечатлений. Не бойтесь экспериментировать, открывать для себя новый места и блюда и наслаждайтесь жизнью во всех ее проявлениях!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
106
0
Оставьте свой комментарий