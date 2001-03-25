Идеи для весенних гастрономических туров по Украине

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Греция - одна из самых солнечных стран нашей планеты, но не только пляжным отдыхом она знаменита, а и своими горнолыжными курортными зонами.

Песто, пицца, просекко, паста и пекорино. Эти все слова знакомы – не понаслышке? Если нет, отправляйтесь срочно в гастрономический тур по Италии. Dolce Vita попробовать на вкус в любом можно месте Италии. А начинать путешествие лучше с Севера и завершить на пляжах Сицилии или Сардинии. Лучшее и впечатлительное в Италии: –