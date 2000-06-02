Названы страны Европы с самой чистой водой для купания

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Евросоюз на своем сайте обнародовал информацию о том, где на пляжах Старого Света сохранились девственная чистота воды и песка. Туристы, сверившись с этим списком, спокойно смогут отправляться в пункт летнего отдыха, выбранный по совету турагентства, не опасаясь при этом «делить море» с битыми бутылками и масляными пятнами на