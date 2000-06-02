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Названы страны Европы с самой чистой водой для купания

Названы страны Европы с самой чистой водой для купанияОтдых здесь - одно наслаждение.

Европейское агентство по окружающей среде (EEA) порадовало любителей пляжного отдыха. Как показало их исследование, большинство европейских пляжей соответствуют стандартам качества ЕС. А самые чистые - в Австрии, Греции, Люксембурге, Кипре и Мальте, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Агентство изучило качество воды в 28 странах ЕС, Швейцарии и Албании, и пришло к выводу, что 85% вод для купания имеют превосходное качество. А стандартам ЕС в 2017 году соответствовали 96% вод.

В список государств с самой чистой водой вошли Люксембург, Мальта, Кипр, Греция и Австрия. В докладе EEA сообщается, что 95% мест для купания в этих странах имеют отличное качество воды, остальные 5% - удовлетворительное. Чистая вода также на курортах в Бельгии, Хорватии, Латвии, Румынии, Словении и Швейцарии.

Наибольшее количество мест с плохим качеством воды во Франции, Италии и Испании. Также много проблемных мест было обнаружено в Эстонии, Ирландии и Великобритании.

По словам экспертов EEA, основные источники загрязнения - сточные воды и стоки от сельскохозяйственных угодий. А усугубляют проблему сильные дожди.

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При этом, купание в грязной воде может спровоцировать целый ряд проблем со здоровьем.
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 Теги: пляжи, ЕС

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Сегодня, 17:03 » Автор: Анна Мартынова
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