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Раздел: Отдых  
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Пять лучших мест Украины для отпуска с детьми

Пять лучших мест Украины для отпуска с детьмиДешево и сердито.

Если нет возможности улететь на море за границу, то всегда можно попасть на курорт и в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

В Херсонской или Одесской области всегда найдется место по вкусу как для взрослых, так и для детей.

Предлагаемвам узнать о пятерке хороших и доступных морских курортов для отдыха с детьми.

Железный Порт, Херсонская область

Железный Порт – это курортное село в Голопристанском районе Херсонской области.

Пять лучших мест Украины для отпуска с детьми


На первый взгляд Железный порт не похож на курортный город, но если приблизиться ближе к берегу моря вы удивитесь количеством отелей и кафе, ресторанов и пансионатов, небольших парков развлечений.

Цены на отдых в частных пансионатах начинаются от 150 грн, в больших гостиничных комплексах от 250 гривен. Можно найти и дешевле, но условия проживания будут хуже.

Скадовск, Херсонская область

Скадовск – это признанный и любимый государственный курорт. Курортный городок на берегу Черного моря может похвастаться с развитой инфраструктурой, аллеями и парковыми зонами.

Пять лучших мест Украины для отпуска с детьми


Отдыхать в Скадовске с детьми одно удовольствие - мелкие воды залива хорошо прогреваются, целебный воздух и южные фрукты укрепляют иммунитет.

В частный сектор можно поселиться и от 50 гривен с человека. А небольшой пансионат уже запросит минимум 100 гривен за ночь. А полноценный номер на 3-4 человека со всеми удобствами уже обойдется минимум 250 гривен.

Лазурное, Херсонская область

Лазурное – это посёлок городского типа в Скадовском районе Херсонской области. На этом побережье Черного моря развитая инфраструктура для детей и взрослых, прекрасная экология, экскурсии и развлечения.

Пять лучших мест Украины для отпуска с детьми


Цены в Лазурное на еду невысокие. Здесь предлагают блюда украинской, узбекской, казахской, грузинской кухни на базах отдыха есть кафе или бар, где вам будут предложены разные напитки, фрукты, закуски и выпечка.

Цены на жилье довольно приемлемые от 50 гривен с человека в частном секторе. В пансионате или небольшой базе отдыха с вас попросят минимум 70 гривен за ночь. В августе цены конечно же изменятся.

Отдельные номера в отелях стоят от 300 гривен, но там будет душ и санузел.

Затока, Одесская область

Затока – это популярное место отдыха для всей семьи расположенное в 60 км юго-западнее Одессы. Большие и песчаные пляжи расположены вдоль всей косы, разделяющей Черное море и Днестровский лиман.

Пять лучших мест Украины для отпуска с детьми


В Затоке расположены различные пансионаты и базы отдыха. Кроме того, там есть частный сектор, который не всегда уступает отелям.

Цены на проживание в Затоке начинаются от 100 гривен в сутки за номера без удобств. Такие номера обычно находятся или в базах отдыха старой постройки, или в деревянных домиках.

Новые базы отдыха Затоки, пансионаты Затоки предлагают гораздо более высокий уровень услуг. В номерах обычно есть телевизор, подключено спутниковое телевидение, кондиционер, санузел и душ. За дополнительную плату можно заказать питание.

Оплату за проживание в базах отдыха и частном секторе Затоки берут либо с человека, либо за номер. Цены в Затоке с июля до конца августа выше, чем в начале и конце сезона.

Бердянск, Запорожская область

Бердянск – это морской, климатический и грязевой город-курорт Украины в Запорожской области на Азовском море. А в 2005 город получил статус курорта государственного значения.

Пять лучших мест Украины для отпуска с детьми


На курорте находятся лиманы и соленые озера, которые содержат уникальные целительные грязи и минеральные источники.

Снять жилье в городе можно на любой вкус и кошелек. Семьи могут снять домик у частников от 150 гривен минимум. На базе уже комната на 3-4 человека будет стоить от 250 гривен.

Одной из главных достопримечательностей Бердянска является Бердянская коса и функционирующий маяк, который построили еще в 1838 году.

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Мелекино.

Мелекино - село на берегу Азовского моря. Это место станет идеальным вариантом для отдыха с детьми, так как Азвоское море быстро прогревается и является достаточно мелким.

Так как Мелекино расположено вдоль береговой линии, все базы отдыха, пансионаты и гостиницы находятся очень близко к морю. Например, от самого "далекого" пансионата путь на пляж займет у вас не больше пяти минут.

Цены на проживание в Мелекино разные, так как все зависит от номера и самого пансионата или гостиницы. Самый дешевый вариант жилья в Мелекино обойдется вам в 70 грн.

Пять лучших мест Украины для отпуска с детьми
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 Теги: отпуск, дети

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Сегодня, 14:46 » Автор: Анна Мартынова
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