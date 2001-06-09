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В этих странах действуют самые высокие туристические налоги
Туристам стоит это учитывать.
Сервис для путешественников Liligo назвал страны и города с самым высоким туристическим налогом, передает Хроника.инфо со ссылкой ан otpusk.com.
Исследование, проведенное экспертами портала Liligo, выявило европейские места отдыха с самыми высокими ставками туристического налога.
Больше всего туристы вынуждены платить за пребывание на Майорке, Ибице, Форментере, а также в Барселоне и Риме. Так, путешественник, остановившийся на неделю в пятизвездочном отеле на Балеарских островах, заплатит сверх стоимости номера еще 28 евро, в гостинице 3* – 14 евро.
Тарифы на Майорке, Ибице и Форментере составляют от 4 евро на человека за ночь в 5-звездочных отелях, 3 евро – 4-звездочных, 2 евро – в отелях 2 и 3 звезды и 1 евро в общежитиях, пансионатах, кемпингах и некоторых других объектах размещения. Что касается аренды квартир, то здесь дополнительная плата составляет от 2 до 4 евро, в низки сезон – от 1 до 2 евро.
В Барселоне с туристов взимают 2,25 евро за ночь в 5-звездочных отелях, 1,10 евро в 4-звездочных, 0,65 евро в 3-звездочных и ниже. В туристических апартаментах взимается единая плата за человека в размере 2,25 евро за ночь. На остальной части испанской Каталонии туристы платят: 2,25 евро за 5 звезд, 0,90 евро за 4 звезды и 0,45 для других туристических объектов.
В Риме туристы должны платить до 7 евро за ночь в пятизвездочных гостиницах. В Неаполе, Венеции и Флоренции - от 3 до 5 евро. Исключением является Милан, где размер туристического сбора колеблется между 2 и 5 евро.
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Как отмечают эксперты Liligo, практически на каждом европейском направлении – свои туристические налоги. Например, в Амстердаме, Берлине и Кёльне ставка достигает 5% от стоимости номера, в Эйндховене – 3,5%, в Роттердаме – 4,5%. В Гамбурге с туристов берут от 0,5 до 4 евро в зависимости от типа размещения. Интересно, что в Мюнхене туристического налога пока нет.
Сервис для путешественников Liligo назвал страны и города с самым высоким туристическим налогом, передает Хроника.инфо со ссылкой ан otpusk.com.
Исследование, проведенное экспертами портала Liligo, выявило европейские места отдыха с самыми высокими ставками туристического налога.
Больше всего туристы вынуждены платить за пребывание на Майорке, Ибице, Форментере, а также в Барселоне и Риме. Так, путешественник, остановившийся на неделю в пятизвездочном отеле на Балеарских островах, заплатит сверх стоимости номера еще 28 евро, в гостинице 3* – 14 евро.
Тарифы на Майорке, Ибице и Форментере составляют от 4 евро на человека за ночь в 5-звездочных отелях, 3 евро – 4-звездочных, 2 евро – в отелях 2 и 3 звезды и 1 евро в общежитиях, пансионатах, кемпингах и некоторых других объектах размещения. Что касается аренды квартир, то здесь дополнительная плата составляет от 2 до 4 евро, в низки сезон – от 1 до 2 евро.
В Барселоне с туристов взимают 2,25 евро за ночь в 5-звездочных отелях, 1,10 евро в 4-звездочных, 0,65 евро в 3-звездочных и ниже. В туристических апартаментах взимается единая плата за человека в размере 2,25 евро за ночь. На остальной части испанской Каталонии туристы платят: 2,25 евро за 5 звезд, 0,90 евро за 4 звезды и 0,45 для других туристических объектов.
В Риме туристы должны платить до 7 евро за ночь в пятизвездочных гостиницах. В Неаполе, Венеции и Флоренции - от 3 до 5 евро. Исключением является Милан, где размер туристического сбора колеблется между 2 и 5 евро.
Читайте также: В этих странах – самые высокие налоги. Фото
Как отмечают эксперты Liligo, практически на каждом европейском направлении – свои туристические налоги. Например, в Амстердаме, Берлине и Кёльне ставка достигает 5% от стоимости номера, в Эйндховене – 3,5%, в Роттердаме – 4,5%. В Гамбурге с туристов берут от 0,5 до 4 евро в зависимости от типа размещения. Интересно, что в Мюнхене туристического налога пока нет.
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