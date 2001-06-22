Раздел: Отдых
Wizz Air изменила правила перевоза ручной клади
Популярный венгерский лоукостер не гарантирует бесплатный провоз ручной клади для всех, поэтому меняет правила.
Не сдавать ручную кладь в багаж, а разместить ее на верхних полках над головой отныне смогут только те авиапассажиры Wizz Air, которые купили услугу Wizz Priority, — право приоритетной посадки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ExpertTur.
Бесплатно теперь разрешат взять в салон лишь одну маленькую сумку, умещающуюся под сиденьем, габаритами 40x30x18 см.
Именно в этот объем придется упаковать все свои самые ценные и хрупкие вещи тем, кто не намерен платить больше. Это может быть сумка для ноутбука, либо кофр для фотоаппарата, либо портфель, либо маленький рюкзак. Остальную (неоплаченную) ручную кладь отправят в багажный отсек. Получить ее можно будет на багажной ленте в аэропорту назначения.
Руководство лоукостера аргументирует непопулярное решение тем, что в салоне не хватает пространства для ручной клади всех пассажиров. И поскольку гарантировать ее бесплатный провоз, предоставив всем равные условия, нет возможности, Wizz Air пришлось внести изменения в правила.
Если позаботиться о Wizz Priority заранее, приобрести право приоритетной посадки можно онлайн за сумму от 5 до 10 евро не позже, чем за 3 часа до вылета.
По истечении этого времени, в аэропорту, перед вылетом, стоимость данной услуги ощутимо возрастет и составит 25 евро. Ее покупка даст право не только занять желаемое кресло в самолете, но и взять с собой в салон, в дополнение к уже упомянутой бесплатной сумке под сиденьем, еще одно места багажа — весом не более 10 кг с габаритами до 55x40x23 см.
Читайте также: Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади
И по-прежнему каждый пассажир может везти до 6 единиц зарегистрированного багажа весом от 20 до 32 кг — оплатив отдельно багажный сбор за каждое такое место.
Не сдавать ручную кладь в багаж, а разместить ее на верхних полках над головой отныне смогут только те авиапассажиры Wizz Air, которые купили услугу Wizz Priority, — право приоритетной посадки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ExpertTur.
Бесплатно теперь разрешат взять в салон лишь одну маленькую сумку, умещающуюся под сиденьем, габаритами 40x30x18 см.
Именно в этот объем придется упаковать все свои самые ценные и хрупкие вещи тем, кто не намерен платить больше. Это может быть сумка для ноутбука, либо кофр для фотоаппарата, либо портфель, либо маленький рюкзак. Остальную (неоплаченную) ручную кладь отправят в багажный отсек. Получить ее можно будет на багажной ленте в аэропорту назначения.
Руководство лоукостера аргументирует непопулярное решение тем, что в салоне не хватает пространства для ручной клади всех пассажиров. И поскольку гарантировать ее бесплатный провоз, предоставив всем равные условия, нет возможности, Wizz Air пришлось внести изменения в правила.
Если позаботиться о Wizz Priority заранее, приобрести право приоритетной посадки можно онлайн за сумму от 5 до 10 евро не позже, чем за 3 часа до вылета.
По истечении этого времени, в аэропорту, перед вылетом, стоимость данной услуги ощутимо возрастет и составит 25 евро. Ее покупка даст право не только занять желаемое кресло в самолете, но и взять с собой в салон, в дополнение к уже упомянутой бесплатной сумке под сиденьем, еще одно места багажа — весом не более 10 кг с габаритами до 55x40x23 см.
Читайте также: Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади
И по-прежнему каждый пассажир может везти до 6 единиц зарегистрированного багажа весом от 20 до 32 кг — оплатив отдельно багажный сбор за каждое такое место.
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