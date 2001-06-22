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Раздел: Отдых  
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Wizz Air изменила правила перевоза ручной клади

Wizz Air изменила правила перевоза ручной кладиПопулярный венгерский лоукостер не гарантирует бесплатный провоз ручной клади для всех, поэтому меняет правила.

Не сдавать ручную кладь в багаж, а разместить ее на верхних полках над головой отныне смогут только те авиапассажиры Wizz Air, которые купили услугу Wizz Priority, — право приоритетной посадки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ExpertTur.

Бесплатно теперь разрешат взять в салон лишь одну маленькую сумку, умещающуюся под сиденьем, габаритами 40x30x18 см.

Именно в этот объем придется упаковать все свои самые ценные и хрупкие вещи тем, кто не намерен платить больше. Это может быть сумка для ноутбука, либо кофр для фотоаппарата, либо портфель, либо маленький рюкзак. Остальную (неоплаченную) ручную кладь отправят в багажный отсек. Получить ее можно будет на багажной ленте в аэропорту назначения.

Руководство лоукостера аргументирует непопулярное решение тем, что в салоне не хватает пространства для ручной клади всех пассажиров. И поскольку гарантировать ее бесплатный провоз, предоставив всем равные условия, нет возможности, Wizz Air пришлось внести изменения в правила.

Если позаботиться о Wizz Priority заранее, приобрести право приоритетной посадки можно онлайн за сумму от 5 до 10 евро не позже, чем за 3 часа до вылета.

По истечении этого времени, в аэропорту, перед вылетом, стоимость данной услуги ощутимо возрастет и составит 25 евро. Ее покупка даст право не только занять желаемое кресло в самолете, но и взять с собой в салон, в дополнение к уже упомянутой бесплатной сумке под сиденьем, еще одно места багажа — весом не более 10 кг с габаритами до 55x40x23 см.

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И по-прежнему каждый пассажир может везти до 6 единиц зарегистрированного багажа весом от 20 до 32 кг — оплатив отдельно багажный сбор за каждое такое место.
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Сегодня, 09:39 » Автор: Алена Шимко
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