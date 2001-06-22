Wizz Air изменила правила перевоза ручной клади

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С учетом перевозки багажа цена билетов Wizz Air, оперирующей на этом маршруте, может сравняться с ценой МАУ.

Чтобы пассажиры с билетами Basic Economy случайно не воспользовались багажными полками в салоне, предназначенными для сумок с колесиками, пускать в салон их будут в последнюю очередь, когда место на полках обычно полностью занято.