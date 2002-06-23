Раздел: Отдых
Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий
Сюда съезжаются толпы туристов.
Если вас шокируют и захватывают фото, на которых люди стоят на краю пропасти, не спешите называть их смельчаками. Возможно, они просто выбрали правильное место и хорошего фотографа, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Мы расскажем как на самом деле выглядят экстремальные фото если немного изменить ракурс.
Педра-до-Телеграфо, Бразилия
Со скалы в окрестностях Рио-де-Жанейро открывается фантастический вид на Атлантический океан. Если поймать правильный ракурс – получится эффектный кадр. Может показаться, что вы висите над пропастью. Но на самом деле, расстояние до земли около метра.
Педра-да-Гавеа, Бразилия
Высота скалы над уровнем моря составляет 842 м. Хорошее фото тут можно сделать на небольшом выступе, если правильно подобрать ракурс. На некоторых участках расстояние до земли всего пара метров.
Картофельный чипс, США
Скала расположена на вершине горы Вудсон в Калифорнии. На фото может показаться, что вы стоите над бездной, однако расстояние до земли составляет несколько метров.
Водопад Виктория, Зимбабве
Глядя на фото, на котором люди лежат на краю водопада, задаешься вопросом "Как они это сделали?". Ответ прост - в верхней точке водопада находится выемка - Купель Дьявола. Там течение замедляется и поток воды не способен смыть туристов.
Флюдалсьювет, Норвегия
Утес на скале Флюдалсьювет нависает над Гейрангер-фьордом на высоте 307 м. Это место действительно экстремальное, но останавливает опасность не всех. Каменный выступ очень широкий, что позволяет, при правильном ракурсе, сделать хороший кадр.
Водопад Сторсетерфоссен, Норвегия
Водопад расположен в окрестностях Гейрангер-фьорда. Там есть небольшой каменный выступ, который находится лишь в двух метрах от земли. Если сделать фото правильно, можете смело говорить всем, что стояли на краю обрыва.
Ритен, Норвегия
Ритен - гора на Лофотенских островах высотой 543 м. Здесь расположен каменный выступ, который можно превратить в экстремальное место для съемок. На самом деле, от него до земли один метр.
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Каньон Фиш-Ривер, Намибия
Этот каньон находится на юге Намибии. Самые красивые фото получаются на широких выступах, которые расположены практически на краю обрыва.
Если сесть на один из выступов верхнего уровня, то под ногами будет достаточно свободного и безопасного пространства. Фото получатся незабываемые.
Если вас шокируют и захватывают фото, на которых люди стоят на краю пропасти, не спешите называть их смельчаками. Возможно, они просто выбрали правильное место и хорошего фотографа, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Мы расскажем как на самом деле выглядят экстремальные фото если немного изменить ракурс.
Педра-до-Телеграфо, Бразилия
Со скалы в окрестностях Рио-де-Жанейро открывается фантастический вид на Атлантический океан. Если поймать правильный ракурс – получится эффектный кадр. Может показаться, что вы висите над пропастью. Но на самом деле, расстояние до земли около метра.
Педра-да-Гавеа, Бразилия
Высота скалы над уровнем моря составляет 842 м. Хорошее фото тут можно сделать на небольшом выступе, если правильно подобрать ракурс. На некоторых участках расстояние до земли всего пара метров.
Картофельный чипс, США
Скала расположена на вершине горы Вудсон в Калифорнии. На фото может показаться, что вы стоите над бездной, однако расстояние до земли составляет несколько метров.
Водопад Виктория, Зимбабве
Глядя на фото, на котором люди лежат на краю водопада, задаешься вопросом "Как они это сделали?". Ответ прост - в верхней точке водопада находится выемка - Купель Дьявола. Там течение замедляется и поток воды не способен смыть туристов.
Флюдалсьювет, Норвегия
Утес на скале Флюдалсьювет нависает над Гейрангер-фьордом на высоте 307 м. Это место действительно экстремальное, но останавливает опасность не всех. Каменный выступ очень широкий, что позволяет, при правильном ракурсе, сделать хороший кадр.
Водопад Сторсетерфоссен, Норвегия
Водопад расположен в окрестностях Гейрангер-фьорда. Там есть небольшой каменный выступ, который находится лишь в двух метрах от земли. Если сделать фото правильно, можете смело говорить всем, что стояли на краю обрыва.
Ритен, Норвегия
Ритен - гора на Лофотенских островах высотой 543 м. Здесь расположен каменный выступ, который можно превратить в экстремальное место для съемок. На самом деле, от него до земли один метр.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Каньон Фиш-Ривер, Намибия
Этот каньон находится на юге Намибии. Самые красивые фото получаются на широких выступах, которые расположены практически на краю обрыва.
Если сесть на один из выступов верхнего уровня, то под ногами будет достаточно свободного и безопасного пространства. Фото получатся незабываемые.
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