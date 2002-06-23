» » Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий
Раздел: Отдых  
0

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессийСюда съезжаются толпы туристов.

Если вас шокируют и захватывают фото, на которых люди стоят на краю пропасти, не спешите называть их смельчаками. Возможно, они просто выбрали правильное место и хорошего фотографа, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Мы расскажем как на самом деле выглядят экстремальные фото если немного изменить ракурс.

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий


Педра-до-Телеграфо, Бразилия

Со скалы в окрестностях Рио-де-Жанейро открывается фантастический вид на Атлантический океан. Если поймать правильный ракурс – получится эффектный кадр. Может показаться, что вы висите над пропастью. Но на самом деле, расстояние до земли около метра.

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий


Педра-да-Гавеа, Бразилия

Высота скалы над уровнем моря составляет 842 м. Хорошее фото тут можно сделать на небольшом выступе, если правильно подобрать ракурс. На некоторых участках расстояние до земли всего пара метров.

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий


Картофельный чипс, США

Скала расположена на вершине горы Вудсон в Калифорнии. На фото может показаться, что вы стоите над бездной, однако расстояние до земли составляет несколько метров.

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий


Водопад Виктория, Зимбабве

Глядя на фото, на котором люди лежат на краю водопада, задаешься вопросом "Как они это сделали?". Ответ прост - в верхней точке водопада находится выемка - Купель Дьявола. Там течение замедляется и поток воды не способен смыть туристов.

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий


Флюдалсьювет, Норвегия

Утес на скале Флюдалсьювет нависает над Гейрангер-фьордом на высоте 307 м. Это место действительно экстремальное, но останавливает опасность не всех. Каменный выступ очень широкий, что позволяет, при правильном ракурсе, сделать хороший кадр.

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий


Водопад Сторсетерфоссен, Норвегия

Водопад расположен в окрестностях Гейрангер-фьорда. Там есть небольшой каменный выступ, который находится лишь в двух метрах от земли. Если сделать фото правильно, можете смело говорить всем, что стояли на краю обрыва.

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий


Ритен, Норвегия

Ритен - гора на Лофотенских островах высотой 543 м. Здесь расположен каменный выступ, который можно превратить в экстремальное место для съемок. На самом деле, от него до земли один метр.

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий


Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Каньон Фиш-Ривер, Намибия

Этот каньон находится на юге Намибии. Самые красивые фото получаются на широких выступах, которые расположены практически на краю обрыва.

Если сесть на один из выступов верхнего уровня, то под ногами будет достаточно свободного и безопасного пространства. Фото получатся незабываемые.

Лучшие места в мире для экстремальных фотосессий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фотосессия, туризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:33 » Автор: Анна Мартынова
     243
     0

Похожие новости по теме

На краю Европы: дикие пляжи Португалии На краю Европы: дикие пляжи Португалии

Рай на Земле существует.

Замерзший карпатский водопад привлек толпы туристов Замерзший карпатский водопад привлек толпы туристов

Морозная погода в горной местности западной части Украины привела к тому, что замерз водопад Пробий – один из самых посещаемых в Украине водопадов.

Тем, кто хочет замуж, обязательно надо посетить этот украинский водопад Тем, кто хочет замуж, обязательно надо посетить этот украинский водопад

Территория вокруг водопада является отличным местом отдыха для влюбленных и супружеских пар.

Отдых и развлечения: самые красивые места Китая. Фото Отдых и развлечения: самые красивые места Китая. Фото

Страна удивительная Китай – в ней сочетаются гармонично прекрасная природа, архитектура величественная, многовековые традиции и современной жизни суматоха. Если новые ищете впечатления и места красивые для фото, поезжайте в Китай, можете организовать себе прекрасный отдых и развлечения. Помимо величественной Великой стены,

Самые красивые виды из отелей – топ-10. Фото Самые красивые виды из отелей – топ-10. Фото

Лучшие отели в мире тем славятся, что в окнах их номеров виды открываются на памятники архитектуры и известные природные достопримечательности. Составили рейтинг лучших отелей – с красивыми видами из их окон. 1. Jade Mountain Resort. Сент-Лусия (Карибские острова) Из отеля Jade Mountain (с английского – «Нефритовая гора»)

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх