Эти страны лучше не посещать летом

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Специалисты в области туризма составили рейтинг стран, в которые лучше не ехать в июле.

Курортный сезон в разгаре, но не все еще определились, куда же поехать отдохнуть. Потому несколько дельных советов перед таким выбором будут как нельзя кстати. И сделать этот выбор поможет рейтинг лучших курортов нынешнего сезона. На первом место в рейтинге - Турция, самое популярное направление нынешнего туристического лета.