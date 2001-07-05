Раздел: Отдых
Эти страны лучше не посещать летом
Здесь не удастся хорошо отдохнуть.
Туристический сервис Skyscanner провел исследование и назвал турнаправления, куда не стоит отправляться летом, передает Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Сообщается, что при составлении данного рейтинга учитывались показатели, влияющие на качество отдыха. В частности, эксперты обращали внимание на температуру воды и воздуха, количество осадков, а также многолюдность курортов.
Так, одним из мест, куда туристам не советуют ехать летом, стали Объединенные Арабские Эмираты. В федерацию входят 7 эмиратов, каждый из них в большей или меньшей степени еще и туристический курорт: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-аль-Кувейн, Фуджейра, Шарджа.
Эксперты не рекомендуют выбирать это направление летом. Дневная температура может достигать +50С, а температура воды — +40С. Желающим посетить ОАЭ рекомендуют делать это с ноября по март.
Читайте также: Киевлянам рассказали, где будет лучше всего отдохнуть летом
Среди прочего не рекомендуется посещать Египет. Как и в случае ОАЭ, Египет слишком жаркая страна летом. Лучшим сезоном для посещения этой страны является осень или весна.
Туристический сервис Skyscanner провел исследование и назвал турнаправления, куда не стоит отправляться летом, передает Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Сообщается, что при составлении данного рейтинга учитывались показатели, влияющие на качество отдыха. В частности, эксперты обращали внимание на температуру воды и воздуха, количество осадков, а также многолюдность курортов.
Так, одним из мест, куда туристам не советуют ехать летом, стали Объединенные Арабские Эмираты. В федерацию входят 7 эмиратов, каждый из них в большей или меньшей степени еще и туристический курорт: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-аль-Кувейн, Фуджейра, Шарджа.
Эксперты не рекомендуют выбирать это направление летом. Дневная температура может достигать +50С, а температура воды — +40С. Желающим посетить ОАЭ рекомендуют делать это с ноября по март.
Читайте также: Киевлянам рассказали, где будет лучше всего отдохнуть летом
Среди прочего не рекомендуется посещать Египет. Как и в случае ОАЭ, Египет слишком жаркая страна летом. Лучшим сезоном для посещения этой страны является осень или весна.
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