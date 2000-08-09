Работа мечты: на райский остров приглашают смотрителя кошек

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За это ему еще и неплохо платят.

Орду-Гиресун, первый в Европе морской аэропорт, построенный в Черном море на насыпном острове, будет открыт в декабре нынешнего года. «Прописан» он будет в Турции. Как сообщил Дурсун Али Шахин, губернатор провинции Гиресун, на строительстве аэропорта Орду-Гиресун, возводимого в Черном море на насыпном острове, сейчас