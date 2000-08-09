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Раздел: Отдых  
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Работа мечты: на райский остров приглашают смотрителя кошек

Работа мечты: на райский остров приглашают смотрителя кошекЛишь бы аллергии не было.

Солнце, море, чистый воздух, много котов. Думаете, вы попали в рай? Ну почти! Приют God's Little People Cat Rescue на греческом острове Сирос объявил об открытой вакансии смотрителя за кошечками. И ничего лучше в своей жизни мы еще не слышали, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Вам нужно жить на красивом острове с невероятным видом, ухаживать за 55 пушистыми животными, кормить их и еще и получать за это деньги.

Работа с котиками продлится полгода и начнется 1 ноября.

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Владелица приюта получает просто невероятное количество анкет от желающих получить эту работу, однако ее требования довольно строгие. Предпочтение будет отдаваться людям, которые имеют медицинское или ветеринарное образование, а также умеют общаться с беспокойными животными.
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 Теги: остров, кошки

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Сегодня, 17:33 » Автор: Анна Мартынова
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