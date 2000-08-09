Раздел: Отдых
Работа мечты: на райский остров приглашают смотрителя кошек
Лишь бы аллергии не было.
Солнце, море, чистый воздух, много котов. Думаете, вы попали в рай? Ну почти! Приют God's Little People Cat Rescue на греческом острове Сирос объявил об открытой вакансии смотрителя за кошечками. И ничего лучше в своей жизни мы еще не слышали, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Вам нужно жить на красивом острове с невероятным видом, ухаживать за 55 пушистыми животными, кормить их и еще и получать за это деньги.
Работа с котиками продлится полгода и начнется 1 ноября.
Читайте также: Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
Владелица приюта получает просто невероятное количество анкет от желающих получить эту работу, однако ее требования довольно строгие. Предпочтение будет отдаваться людям, которые имеют медицинское или ветеринарное образование, а также умеют общаться с беспокойными животными.
Солнце, море, чистый воздух, много котов. Думаете, вы попали в рай? Ну почти! Приют God's Little People Cat Rescue на греческом острове Сирос объявил об открытой вакансии смотрителя за кошечками. И ничего лучше в своей жизни мы еще не слышали, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Вам нужно жить на красивом острове с невероятным видом, ухаживать за 55 пушистыми животными, кормить их и еще и получать за это деньги.
Работа с котиками продлится полгода и начнется 1 ноября.
Читайте также: Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
Владелица приюта получает просто невероятное количество анкет от желающих получить эту работу, однако ее требования довольно строгие. Предпочтение будет отдаваться людям, которые имеют медицинское или ветеринарное образование, а также умеют общаться с беспокойными животными.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
759
0
Также советуем посмотреть
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
- Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
- Фильм о Стусе: молчание ягнят
- Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
- Про підготовку ДРГ бойовиків
- Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Марченко не просто кума двух одиозных персонажей
- Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
- Украинские военные рассказали, как готовятся противостоять россиянам
- В PayPal лабрадора приняли за террориста
- 17 больных прокуроров – это сильнее, чем Фауст
- Українці пролонгують мандат довіри до Порошенка
- Французы "заставили" ворон убирать территорию
- Заоблачные зарплаты госчиновников конкурируют с масштабами их взяток
- В Сети высмеяли сюжет росСМИ о выборах в Украине
- Почему россияне наших дебоширов называют «антифашистами»
- Ситуация в ООС: 57 обстрелов, трое раненых
- Минутка позитива: уморительные селфи от животных
- Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
- Смешные фотки, которые могли сделать только в России
- Потешные дети, умеющие спать где угодно
Оставьте свой комментарий