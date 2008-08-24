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Раздел: Отдых  
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Названы лучшие авиакомпании для семейных перелетов

Названы лучшие авиакомпании для семейных перелетовРейтинг составлен компанией Play Like Mum.

Авиаперевозчики из ОАЭ Emirates и Etihad Airways были названы одними из 20 лучших в мире авиакомпаний для семейных перелетов благодаря набору бортовых услуг, которые помогают семьям с детьми путешествовать с легкостью и комфортом. Emirates находится на втором месте, а Etihad - на восьмом. Рейтинг составлен компанией Play Like Mum, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мастер Тура.

Авиакомпании сравнивали с точки зрения наличия бесплатной регистрации багажа, бесплатного бронирования мест, предварительной посадки для семей, детских блюд, бесплатной развлекательной программы для детей, возможности бесплатного провоза коляски, отсутствия сборов за дополнительное место для младенцев.

British Airways и Emirates оказались единственными перевозчиками, которые предлагали все перечисленные услуги. Садж Ахмад, главный аналитик StrategicAero Research, сказал: "Emirates уделяют пристальное внимание мельчайшим деталям в путешествии с детьми всех возрастов".

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По версии Play Like Mum в пятерку лучших семейных авиакомпаний входят British Airways, Emirates, Virgin Atlantic, Lufthansa и AirFrance.
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 Теги: перелеты, семейный отдых, авиакомпании, рейтинг

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Сегодня, 15:29 » Автор: Алена Шимко
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