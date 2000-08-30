Раздел: Отдых
В турецких отелях хотят ограничить курение
Туроператоры считают, что нововведения не отпугнут наших туристов от популярных турецких курортов.
В Турции в рамках борьбы с курением ужесточат антитабачные нормативы для туристических объектов размещения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мастер тура.
Правящая партия Турции разработала новый законопроект, обязывающий предприятия, предоставляющие услуги по размещению (отели, пансионаты, хостелы и гостевые дома), снизить суммарную долю номеров, где допускается курение, до 30% от общего номерного фонда. Документ будет внесен на утверждение турецким депутатам осенью, и по прогнозам, будет поддержан парламентариями. Если закон будет принят, то новые требования могут вступить в силу в 2019 году.
Туроператоры считают, что нововведения не отпугнут наших туристов от популярных турецких курортов. Они предполагают, что ограничения могут коснуться городских гостиниц, например, в Стамбуле, а в курортных отелях проблем не возникнет.
Во-первых, в большинстве отелей уже действует запрет на курение в номерах. Как правило, информация о том, что отель придерживается антитабачной политики в отношении своего номерного фонда, размещается на сайте гостиницы.
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Во-вторых, на практике запрет курить в номерах не создает туристам неудобств. Как правило, во всех номерах курортных отелей Турции на балконах есть пепельница. Отдыхающие курят на балконе - и отношение к этому персонала всегда лояльное.
В Турции в рамках борьбы с курением ужесточат антитабачные нормативы для туристических объектов размещения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мастер тура.
Правящая партия Турции разработала новый законопроект, обязывающий предприятия, предоставляющие услуги по размещению (отели, пансионаты, хостелы и гостевые дома), снизить суммарную долю номеров, где допускается курение, до 30% от общего номерного фонда. Документ будет внесен на утверждение турецким депутатам осенью, и по прогнозам, будет поддержан парламентариями. Если закон будет принят, то новые требования могут вступить в силу в 2019 году.
Туроператоры считают, что нововведения не отпугнут наших туристов от популярных турецких курортов. Они предполагают, что ограничения могут коснуться городских гостиниц, например, в Стамбуле, а в курортных отелях проблем не возникнет.
Во-первых, в большинстве отелей уже действует запрет на курение в номерах. Как правило, информация о том, что отель придерживается антитабачной политики в отношении своего номерного фонда, размещается на сайте гостиницы.
Читайте также: В турецких отелях хотят отменить систему «все включено»
Во-вторых, на практике запрет курить в номерах не создает туристам неудобств. Как правило, во всех номерах курортных отелей Турции на балконах есть пепельница. Отдыхающие курят на балконе - и отношение к этому персонала всегда лояльное.
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