» » В турецких отелях хотят ограничить курение
Раздел: Отдых  
0

В турецких отелях хотят ограничить курение

В турецких отелях хотят ограничить курениеТуроператоры считают, что нововведения не отпугнут наших туристов от популярных турецких курортов.

В Турции в рамках борьбы с курением ужесточат антитабачные нормативы для туристических объектов размещения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мастер тура.

Правящая партия Турции разработала новый законопроект, обязывающий предприятия, предоставляющие услуги по размещению (отели, пансионаты, хостелы и гостевые дома), снизить суммарную долю номеров, где допускается курение, до 30% от общего номерного фонда. Документ будет внесен на утверждение турецким депутатам осенью, и по прогнозам, будет поддержан парламентариями. Если закон будет принят, то новые требования могут вступить в силу в 2019 году.

Туроператоры считают, что нововведения не отпугнут наших туристов от популярных турецких курортов. Они предполагают, что ограничения могут коснуться городских гостиниц, например, в Стамбуле, а в курортных отелях проблем не возникнет.

Во-первых, в большинстве отелей уже действует запрет на курение в номерах. Как правило, информация о том, что отель придерживается антитабачной политики в отношении своего номерного фонда, размещается на сайте гостиницы.

Читайте также: В турецких отелях хотят отменить систему «все включено»

Во-вторых, на практике запрет курить в номерах не создает туристам неудобств. Как правило, во всех номерах курортных отелей Турции на балконах есть пепельница. Отдыхающие курят на балконе - и отношение к этому персонала всегда лояльное.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Турция, отели, курение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:51 » Автор: Алена Шимко
     42
     0

Похожие новости по теме

Туристам рассказали, чем отличаются турецкая и европейская системы «все включено» Туристам рассказали, чем отличаются турецкая и европейская системы «все включено»

Об этом важно помнить.

В Турции придумали, как привлечь туристов В Турции придумали, как привлечь туристов

Чиновники решили привлечь любителей турецких сериалов.

В турецких отелях хотят отменить систему «все включено» В турецких отелях хотят отменить систему «все включено»

Люди слишком много времени проводят в отелях.

Международная сеть отелей заинтересовалась Одессой Международная сеть отелей заинтересовалась Одессой

В Одессе могут появится отели Hyatt. Многие операторы международных сетей гостиниц хотят построить либо реконструировать существующие здания в городе.

Турция хочет отказаться от аll-inclusive в гостиницах Турция хочет отказаться от аll-inclusive в гостиницах

В турецких отелях могут отменить "все включено".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх