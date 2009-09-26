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Раздел: Отдых  
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Стало известно, где постоят курорт для самых богатых

Стало известно, где постоят курорт для самых богатыхКурорт займет 50 островов в Красном море.

Амаала – так будет называться новый курорт на Красном море, ориентированный исключительно на самых состоятельных гостей VIP-уровня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Отпуск.

Саудовская Аравия продолжает удивлять мир грандиозными планами своего развития, в том числе, в сфере туризма.

Официально объявлено о третьем мега-проекте на Южном Синае, где по соседству с «городом будущего» Neom, который займет площадь в 26 тыс. кв. км, и мега-курортом на 50 островах Красного моря, на северо-востоке Королевства построят еще один туристический курорт класса люкс.

Этот проект уже получил название – Amaala и соответствующее заявленным целям позиционирование. Как говорится в сообщении Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), Amaala станет «естественным продолжением Средиземного моря, «Ривьерой Ближнего Востока», и предложит «2,5 миллионам самых богатых туристов в мире» весь комплекс услуг, который пока не представлен ни на одном из мировых курортов. К строительству Amaala приступят в первом квартале 2019 года, первую очередь курорта введут в эксплуатацию в конце 2020 года, завершение всего проекта запланировано на 2028 год. Общий размер инвестиций в мега-проект неизвестен: на первом этапе это будут средства PIF.

В дальнейшем к возведению Amaalaпланируется привлекать частных инвесторов. По заявлению саудовских властей, Amaala станет последним крупным проектом, направленным на «создание полноценной туристической индустрии в Саудовской Аравии».

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Как ожидается, въезд в Amaala для иностранных туристов, как и в особую туристическую зону 50 островов Красного моря, будет облегченным. Первые шаги к облегчению визового режима Саудовская Аравия уже сделала: с декабря 2018 года начнется выдача электронных виз иностранцам, которые едут в Королевство на спортивные и культурные мероприятия.
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 Теги: курорт, Саудовская Аравия, богатые люди

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Сегодня, 16:38 » Автор: Алена Шимко
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