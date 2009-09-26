Раздел: Отдых
Стало известно, где постоят курорт для самых богатых
Курорт займет 50 островов в Красном море.
Амаала – так будет называться новый курорт на Красном море, ориентированный исключительно на самых состоятельных гостей VIP-уровня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Отпуск.
Саудовская Аравия продолжает удивлять мир грандиозными планами своего развития, в том числе, в сфере туризма.
Официально объявлено о третьем мега-проекте на Южном Синае, где по соседству с «городом будущего» Neom, который займет площадь в 26 тыс. кв. км, и мега-курортом на 50 островах Красного моря, на северо-востоке Королевства построят еще один туристический курорт класса люкс.
Этот проект уже получил название – Amaala и соответствующее заявленным целям позиционирование. Как говорится в сообщении Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), Amaala станет «естественным продолжением Средиземного моря, «Ривьерой Ближнего Востока», и предложит «2,5 миллионам самых богатых туристов в мире» весь комплекс услуг, который пока не представлен ни на одном из мировых курортов. К строительству Amaala приступят в первом квартале 2019 года, первую очередь курорта введут в эксплуатацию в конце 2020 года, завершение всего проекта запланировано на 2028 год. Общий размер инвестиций в мега-проект неизвестен: на первом этапе это будут средства PIF.
В дальнейшем к возведению Amaalaпланируется привлекать частных инвесторов. По заявлению саудовских властей, Amaala станет последним крупным проектом, направленным на «создание полноценной туристической индустрии в Саудовской Аравии».
Читайте также: Как живется малышам самых богатых людей планеты. Фото
Как ожидается, въезд в Amaala для иностранных туристов, как и в особую туристическую зону 50 островов Красного моря, будет облегченным. Первые шаги к облегчению визового режима Саудовская Аравия уже сделала: с декабря 2018 года начнется выдача электронных виз иностранцам, которые едут в Королевство на спортивные и культурные мероприятия.
Амаала – так будет называться новый курорт на Красном море, ориентированный исключительно на самых состоятельных гостей VIP-уровня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Отпуск.
Саудовская Аравия продолжает удивлять мир грандиозными планами своего развития, в том числе, в сфере туризма.
Официально объявлено о третьем мега-проекте на Южном Синае, где по соседству с «городом будущего» Neom, который займет площадь в 26 тыс. кв. км, и мега-курортом на 50 островах Красного моря, на северо-востоке Королевства построят еще один туристический курорт класса люкс.
Этот проект уже получил название – Amaala и соответствующее заявленным целям позиционирование. Как говорится в сообщении Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), Amaala станет «естественным продолжением Средиземного моря, «Ривьерой Ближнего Востока», и предложит «2,5 миллионам самых богатых туристов в мире» весь комплекс услуг, который пока не представлен ни на одном из мировых курортов. К строительству Amaala приступят в первом квартале 2019 года, первую очередь курорта введут в эксплуатацию в конце 2020 года, завершение всего проекта запланировано на 2028 год. Общий размер инвестиций в мега-проект неизвестен: на первом этапе это будут средства PIF.
В дальнейшем к возведению Amaalaпланируется привлекать частных инвесторов. По заявлению саудовских властей, Amaala станет последним крупным проектом, направленным на «создание полноценной туристической индустрии в Саудовской Аравии».
Читайте также: Как живется малышам самых богатых людей планеты. Фото
Как ожидается, въезд в Amaala для иностранных туристов, как и в особую туристическую зону 50 островов Красного моря, будет облегченным. Первые шаги к облегчению визового режима Саудовская Аравия уже сделала: с декабря 2018 года начнется выдача электронных виз иностранцам, которые едут в Королевство на спортивные и культурные мероприятия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
69
0
Также советуем посмотреть
- Японцы нашли лифту нелепое применение
- Тимошенко как официальный представитель Газпрома
- Медведица оставила американца без посылки
- Тимошенко, Газпром та інтереси Кремля
- Странный мотылек стал новым интернет-мемом
- Сеть озадачила странная детская задачка
- Про синхронізацію роботи Луганської ТЕС
- Дело не в том, что экономика России рухнет
- Соцсети подняли на смех книгу «мудростей от Путина»
- Переговоры с МВФ имени Шредингера
- Поклонникам боев без правил пришлось смотреть мультик о свинке Пеппе
- Что показала акция «Ночь на Банковой»
- В Николаеве директор рынка избил депутата
- Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами
- Ликвидация «Нафтогаза» и Тимошенко
- На Донетчине построили 190-метровую телевышку
- Сеть насмешил Путин, «зачитавшийся» томиком Пушкина
- В преддверии президентских выборов нас пугают реваншем
- В Украине стартовал осенний призыв на срочную службу
- В Канаде отыскали след «планеты Нибиру»
- Бойцы ООС закрепились на новых позициях
- В России пожалели хлорки для «русских людей Донбасса»
- Сеть в восторге от реакции шимпанзе на фокус
- Выиграть войну и поставить на колени
- Боевики на Донбассе применили противотанковые управляемые ракеты
- Нелепые фотки, которые могли сделать только на свадьбе
- Подборка отличных анекдотов для достойного окончания недели
- В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»
- Реалии современной жизни в подборке смешных фоток
- Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Оставьте свой комментарий