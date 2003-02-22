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Раздел: Отдых  
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Венеция ввела плату за посещение центра города

Венеция ввела плату за посещение центра городаПравило вступит в силу 1 мая.

Коммунальный совет Венеции одобрил введение платы за въезд в исторический центр города. Новое правило вступит в силу 1 мая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Нововведение является очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий город.

"Эта мера призвана поощрить развитие цивилизованного туризма в нашем городе", – сказал член совета Джованни Джусто.

По его словам, пока плата вводится в экспериментальном порядке. В течение года местные власти будут внимательно следить за изменениями.

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На первом этапе сбор составит 3 евро с человека. Собранные с туристов деньги будут потрачены на содержание города, в том числе уборку огромных объемов мусора, который оставляют после себя туристы.

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 Теги: Венеция, центр, плата

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Сегодня, 10:28 » Автор: Алена Шимко
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