Раздел: Отдых
Венеция ввела плату за посещение центра города
Правило вступит в силу 1 мая.
Коммунальный совет Венеции одобрил введение платы за въезд в исторический центр города. Новое правило вступит в силу 1 мая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Нововведение является очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий город.
"Эта мера призвана поощрить развитие цивилизованного туризма в нашем городе", – сказал член совета Джованни Джусто.
По его словам, пока плата вводится в экспериментальном порядке. В течение года местные власти будут внимательно следить за изменениями.
Читайте также: Франция ввела обязательное посещение детских садов для детей от 3 лет
На первом этапе сбор составит 3 евро с человека. Собранные с туристов деньги будут потрачены на содержание города, в том числе уборку огромных объемов мусора, который оставляют после себя туристы.
Коммунальный совет Венеции одобрил введение платы за въезд в исторический центр города. Новое правило вступит в силу 1 мая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Нововведение является очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий город.
"Эта мера призвана поощрить развитие цивилизованного туризма в нашем городе", – сказал член совета Джованни Джусто.
По его словам, пока плата вводится в экспериментальном порядке. В течение года местные власти будут внимательно следить за изменениями.
Читайте также: Франция ввела обязательное посещение детских садов для детей от 3 лет
На первом этапе сбор составит 3 евро с человека. Собранные с туристов деньги будут потрачены на содержание города, в том числе уборку огромных объемов мусора, который оставляют после себя туристы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий