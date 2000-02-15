Раздел: Политика
САП подала в суд ходатайство об отстранении Труханова
Мэр Одессы, который полтора месяца не появлялся на работе, может быть отстранен от должности.
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в понедельник, 19 февраля сообщают Українськi Новини со ссылкой на заместителя руководителя САП Владимира Кривенко.
Дата рассмотрения ходатайства пока не определена.
Напомним, 14 февраля Труханова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, задержали в аэропорту Борисполь.
На следующий день Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства.
Читайте также: Аваков пригрозил снять охрану с судов
САП сообщила о намерении обжаловать это решение.
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в понедельник, 19 февраля сообщают Українськi Новини со ссылкой на заместителя руководителя САП Владимира Кривенко.
Дата рассмотрения ходатайства пока не определена.
Напомним, 14 февраля Труханова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, задержали в аэропорту Борисполь.
На следующий день Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства.
Читайте также: Аваков пригрозил снять охрану с судов
САП сообщила о намерении обжаловать это решение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
91
0
Оставьте свой комментарий