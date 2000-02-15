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Раздел: Политика  
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САП подала в суд ходатайство об отстранении Труханова

САП подала в суд ходатайство об отстранении ТрухановаМэр Одессы, который полтора месяца не появлялся на работе, может быть отстранен от должности.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в понедельник, 19 февраля сообщают Українськi Новини со ссылкой на заместителя руководителя САП Владимира Кривенко.

Дата рассмотрения ходатайства пока не определена.

Напомним, 14 февраля Труханова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, задержали в аэропорту Борисполь.

На следующий день Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства.

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САП сообщила о намерении обжаловать это решение.
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 Теги: САП, Труханов

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Сегодня, 14:04 » Автор: Богдан Процив
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