Раздел: Политика
Нардеп Бакулин не выходит на связь
Помощники перестали брать трубку.
Народный депутат из фракции Оппозиционный блок Евгений Бакулин не выходит на связь. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Насколько мне известно, сейчас он не входит на связь. Помощники перестали брать трубку. Но законом предусмотрено, что у него (Бакулина – ред.) есть пять дней (для пояснений – ред.). Если он это право не использует, регламентный комитет рассмотрит представление", - сказал Парубий журналистам в четверг.
Он напомнил, что для процедуры рассмотрения представления генпрокурора предусмотрено 20 дней.
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Напомним, генпрокурор Юрий Луценко подписал представление к Верховной Раде о предоставлении согласия на задержание народного депутата от Оппоблока Евгения Бакулина по делу о "вышках Бойко".
Народный депутат из фракции Оппозиционный блок Евгений Бакулин не выходит на связь. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Насколько мне известно, сейчас он не входит на связь. Помощники перестали брать трубку. Но законом предусмотрено, что у него (Бакулина – ред.) есть пять дней (для пояснений – ред.). Если он это право не использует, регламентный комитет рассмотрит представление", - сказал Парубий журналистам в четверг.
Он напомнил, что для процедуры рассмотрения представления генпрокурора предусмотрено 20 дней.
Читайте также: Коррупция в Украине перешла из газовой сферы в военную, - СМИ
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко подписал представление к Верховной Раде о предоставлении согласия на задержание народного депутата от Оппоблока Евгения Бакулина по делу о "вышках Бойко".
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