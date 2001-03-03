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Украина в этом году подаст заявку в НАТО

Украина в этом году подаст заявку в НАТО

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Венгрия перешла к блокированию сотрудничества между Украиной и НАТО Срочный визит в штаб-квартиру Альянса министра образования и науки Лилии Гриневич был вызван именно этой проблемой.