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Раздел: Политика  
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Украина в этом году подаст заявку в НАТО

Украина в этом году подаст заявку в НАТОУкраина выполнила 80% мероприятий программы сотрудничества с Альянсом.

Украина в этом году должна подать заявку для вступления в НАТО. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире Эспресо.TV.

"Я думаю, что это (подача заявки для вступления в НАТО – ред.) только вопрос времени. Может несколько месяцев, до саммита Альянса мы это должны сделать", – сказала она.

Климпуш-Цинцадзе добавила, если для этого надо четкое письменное обращение, украинская сторона укажет свое намерение в официальной переписке с Альянсом.

"Для того, чтобы они знали, что мы имеем такую стратегическую цель, не нужно специального письма. Мы цель уже определили. Если такая необходимость есть, значит, все будет сделано", – пояснила она.

Но перед тем как получить план действий относительно членства Украине еще необходимо выполнить собственную работу. Поэтому каждый год в стране проводятся национальные программы, которые также выполняли страны в рамках плана членства в НАТО.

По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина по 2017 год выполнила 80% мероприятий программы сотрудничества с Альянсом. Остальные 20% перенесли на текущий год.

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Отметим, в этом году саммит НАТО состоится в июле в Брюсселе.
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 Теги: НАТО, заявка

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Сегодня, 16:40 » Автор: Богдан Процив
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