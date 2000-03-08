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В МИД Венгрии сообщили об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

В МИД Венгрии сообщили об открытии миссии ОБСЕ на ЗакарпатьеНа сайте правительства Венгрии пока отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что ОБСЕ уведомила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба правящей партии "Фидес", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, так чтобы "венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям".

По словам Сийярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество инспекторов, входящих в миссию - 12 человек.

Глава МИД Венгрии утверждает, что Генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.

Стоит заметить, что заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

На сайте правительства Венгрии пока отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

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Как сообщалось, в Венгрии говорят о миссии ОБСЕ на Закарпатье, как будто она уже там.
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 Теги: Венгрия, Закарпатье

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Сегодня, 16:13 » Автор: Татьяна Ларина
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