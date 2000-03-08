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Раздел: Политика  
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Рада обязана внести поправки в УПК, - Аваков

Рада обязана внести поправки в УПК, - АваковЕсли эти изменения не будут отменены или адаптированы к реалиям, работа правоохранителей будет значительно затруднена.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Верховную Раду внести изменения в законы, которые с 15 марта 2018 года могут парализовать работу правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Речь идет об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс.

"Согласно этим изменениям, следственные подразделения будут лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры предосторожности", - отметили в пресс-службе.

В МВД подчеркнули, что следственные подразделения будут обязаны обращаться только в один суд, расположенный по адресу Главного управления Нацполиции в отдельной области.

По словам Авакова, в случае, если эти изменения не будут отменены или адаптированы к реалиям, работа правоохранителей будет значительно затруднена.

"Что касается этого закона, то по факту его принимали без консультаций с Министерством внутренних дел и прокуратурой. У нас сразу же был публичный демарш, когда мы говорили, что эти нормы недопустимы, невозможны. Но закон был поддержан. На днях рассматриваются поправки, которые уберут целый ряд "противоречивых" норм", - подчеркнул аваков.

Он добавил, что часть предложенных МВД и прокуратурой поправок о сроках и о том, что не нужно ехать из одного суда в другой, поддерживается.

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"Ищем компромисс. Но проблема существует. Я думаю, что нам придется, столкнувшись с этим коллапсом с первых дней, начиная с 15 марта, вернуться к этому вопросу. И мы найдем нужные аргументы в парламенте", - сказал Аваков, добавив, что в качестве примера на Киевскую область будет только один суд и пять следственных судей, которые могут принимать решения по уголовному производству.
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 Теги: Аваков, УПК

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Сегодня, 16:06 » Автор: Богдан Процив
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