Раздел: Политика
Рада обязана внести поправки в УПК, - Аваков
Если эти изменения не будут отменены или адаптированы к реалиям, работа правоохранителей будет значительно затруднена.
Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Верховную Раду внести изменения в законы, которые с 15 марта 2018 года могут парализовать работу правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Речь идет об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс.
"Согласно этим изменениям, следственные подразделения будут лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры предосторожности", - отметили в пресс-службе.
В МВД подчеркнули, что следственные подразделения будут обязаны обращаться только в один суд, расположенный по адресу Главного управления Нацполиции в отдельной области.
По словам Авакова, в случае, если эти изменения не будут отменены или адаптированы к реалиям, работа правоохранителей будет значительно затруднена.
"Что касается этого закона, то по факту его принимали без консультаций с Министерством внутренних дел и прокуратурой. У нас сразу же был публичный демарш, когда мы говорили, что эти нормы недопустимы, невозможны. Но закон был поддержан. На днях рассматриваются поправки, которые уберут целый ряд "противоречивых" норм", - подчеркнул аваков.
Он добавил, что часть предложенных МВД и прокуратурой поправок о сроках и о том, что не нужно ехать из одного суда в другой, поддерживается.
Читайте также: Имущество экс-депутата Шепелева арестовано
"Ищем компромисс. Но проблема существует. Я думаю, что нам придется, столкнувшись с этим коллапсом с первых дней, начиная с 15 марта, вернуться к этому вопросу. И мы найдем нужные аргументы в парламенте", - сказал Аваков, добавив, что в качестве примера на Киевскую область будет только один суд и пять следственных судей, которые могут принимать решения по уголовному производству.
Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Верховную Раду внести изменения в законы, которые с 15 марта 2018 года могут парализовать работу правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Речь идет об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс.
"Согласно этим изменениям, следственные подразделения будут лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры предосторожности", - отметили в пресс-службе.
В МВД подчеркнули, что следственные подразделения будут обязаны обращаться только в один суд, расположенный по адресу Главного управления Нацполиции в отдельной области.
По словам Авакова, в случае, если эти изменения не будут отменены или адаптированы к реалиям, работа правоохранителей будет значительно затруднена.
"Что касается этого закона, то по факту его принимали без консультаций с Министерством внутренних дел и прокуратурой. У нас сразу же был публичный демарш, когда мы говорили, что эти нормы недопустимы, невозможны. Но закон был поддержан. На днях рассматриваются поправки, которые уберут целый ряд "противоречивых" норм", - подчеркнул аваков.
Он добавил, что часть предложенных МВД и прокуратурой поправок о сроках и о том, что не нужно ехать из одного суда в другой, поддерживается.
Читайте также: Имущество экс-депутата Шепелева арестовано
"Ищем компромисс. Но проблема существует. Я думаю, что нам придется, столкнувшись с этим коллапсом с первых дней, начиная с 15 марта, вернуться к этому вопросу. И мы найдем нужные аргументы в парламенте", - сказал Аваков, добавив, что в качестве примера на Киевскую область будет только один суд и пять следственных судей, которые могут принимать решения по уголовному производству.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
42
0
Оставьте свой комментарий