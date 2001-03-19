Раздел: Политика
В Раде хотят признать российские выборы нелегитимными
В Раду внесли законопроект о признании выборов президента в России нелегитимными.
Верховная Рада на текущей неделе может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента России. Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я предусматриваю, что и закон о безопасности (органов государственной власти – ред.) и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра", – сказал Парубий на брифинге в Киеве.
По словам спикера, он будет рекомендовать народным депутатам включить в повестку дня сессии данный проект постановления. Если комитет во время обеденного перерыва сможет рассмотреть данную инициативу и предоставить вывод, Парубий отметил, что на вечернем пленарном заседании во вторник парламент может рассмотреть этот документ.
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Ранее представители фракции Народный фронт зарегистрировали в парламенте проект постановления (№ 8153) "О заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".
Верховная Рада на текущей неделе может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента России. Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я предусматриваю, что и закон о безопасности (органов государственной власти – ред.) и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра", – сказал Парубий на брифинге в Киеве.
По словам спикера, он будет рекомендовать народным депутатам включить в повестку дня сессии данный проект постановления. Если комитет во время обеденного перерыва сможет рассмотреть данную инициативу и предоставить вывод, Парубий отметил, что на вечернем пленарном заседании во вторник парламент может рассмотреть этот документ.
Читайте также: Порошенко назвал российские выборы фарсом
Ранее представители фракции Народный фронт зарегистрировали в парламенте проект постановления (№ 8153) "О заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".
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