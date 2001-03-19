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Раздел: Политика  
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В Раде хотят признать российские выборы нелегитимными

В Раде хотят признать российские выборы нелегитимнымиВ Раду внесли законопроект о признании выборов президента в России нелегитимными.

Верховная Рада на текущей неделе может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента России. Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я предусматриваю, что и закон о безопасности (органов государственной власти – ред.) и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра", – сказал Парубий на брифинге в Киеве.

По словам спикера, он будет рекомендовать народным депутатам включить в повестку дня сессии данный проект постановления. Если комитет во время обеденного перерыва сможет рассмотреть данную инициативу и предоставить вывод, Парубий отметил, что на вечернем пленарном заседании во вторник парламент может рассмотреть этот документ.

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Ранее представители фракции Народный фронт зарегистрировали в парламенте проект постановления (№ 8153) "О заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".
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 Теги: Рада, выборы

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Сегодня, 14:54 » Автор: Богдан Процив
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