В Раде хотят признать российские выборы нелегитимными

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Соответствующий законопроект зарегистрировал депутат от партии «Батькивщина» Александр Бригинец. По его словам, данное требование полностью соответствует ст. 103 Конституции Украины. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления № 3851 от 8 января 2014 года о назначении президентских выборов на март этого года.