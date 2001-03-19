Раздел: Политика
Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией
Правительство поддержало прекращение экономического сотрудничества.
Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 21 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кабмин остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.
Напомним, что 7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.
Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины заявляли о подготовке к выходу из органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
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Позже глава МИД Украины Павел Климкин назвал выход Украины из СНГ стратегической целью Киева.
Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 21 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кабмин остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.
Напомним, что 7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.
Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины заявляли о подготовке к выходу из органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Читайте также: Трамп позвонил Путину, - СМИ
Позже глава МИД Украины Павел Климкин назвал выход Украины из СНГ стратегической целью Киева.
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