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Раздел: Политика  
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Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией

Украина разорвала экономическое сотрудничество с РоссиейПравительство поддержало прекращение экономического сотрудничества.

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 21 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабмин остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Напомним, что 7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины заявляли о подготовке к выходу из органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

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Позже глава МИД Украины Павел Климкин назвал выход Украины из СНГ стратегической целью Киева.
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 Теги: сотрудничество, экономика

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Сегодня, 13:09 » Автор: Богдан Процив
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