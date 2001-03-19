Раздел: Политика
ГПУ определилась с мерой пресечения для Савченко
Генпрокуратура настаивает на аресте для Савченко без возможности залога.
Генеральная прокуратура намерена просить суд избрать меру пресечения для депутата Надежды Савченко в виде содержания под стражей без альтернативы залога.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом Українським Новинам сообщил представитель ГПУ.
"Только арест. Статья не предусматривает альтернативы", - сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, пока не ясно, когда состоится судебное заседание по избранию меры пресечения - в четверг или же в другой день.
Ранее Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.
Читайте также: Рада разрешила арест Савченко
После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она в сопровождении следователей и журналистов пошла в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.
Генеральная прокуратура намерена просить суд избрать меру пресечения для депутата Надежды Савченко в виде содержания под стражей без альтернативы залога.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом Українським Новинам сообщил представитель ГПУ.
"Только арест. Статья не предусматривает альтернативы", - сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, пока не ясно, когда состоится судебное заседание по избранию меры пресечения - в четверг или же в другой день.
Ранее Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.
Читайте также: Рада разрешила арест Савченко
После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она в сопровождении следователей и журналистов пошла в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.
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