Раздел: Политика
Савченко назвала ложью обвинения в покупке оружия
Савченко в суде сказала, что оружие с неподконтрольного Украине Донбасса могли вывозить чтобы проверить, где оно было произведено.
Надежда Савченко заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом она сказала в пятницу, 22 марта, в суде в Киеве, где рассматривается вопрос о ее аресте, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Оружие, которое перевозилось, а я его ни одного раза не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено - весь тот арсенал, который вы назвали", - заявила Савченко в пятницу.
Читайте также: Надежде Савченко грозит пожизненное заключение
Она также сказала, что оружие могли вывозить из Донбасса, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или сепаратисты производят его самостоятельно.
Надежда Савченко заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом она сказала в пятницу, 22 марта, в суде в Киеве, где рассматривается вопрос о ее аресте, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Оружие, которое перевозилось, а я его ни одного раза не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено - весь тот арсенал, который вы назвали", - заявила Савченко в пятницу.
Читайте также: Надежде Савченко грозит пожизненное заключение
Она также сказала, что оружие могли вывозить из Донбасса, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или сепаратисты производят его самостоятельно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
92
0
Оставьте свой комментарий