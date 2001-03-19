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Раздел: Политика  
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Савченко назвала ложью обвинения в покупке оружия

Савченко назвала ложью обвинения в покупке оружияСавченко в суде сказала, что оружие с неподконтрольного Украине Донбасса могли вывозить чтобы проверить, где оно было произведено.

Надежда Савченко заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом она сказала в пятницу, 22 марта, в суде в Киеве, где рассматривается вопрос о ее аресте, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Оружие, которое перевозилось, а я его ни одного раза не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено - весь тот арсенал, который вы назвали", - заявила Савченко в пятницу.

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Она также сказала, что оружие могли вывозить из Донбасса, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или сепаратисты производят его самостоятельно.
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 Теги: Савченко, оружие

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Сегодня, 15:39 » Автор: Богдан Процив
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