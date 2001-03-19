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Раздел: Политика  
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Верховная Рада будет контролировать СБУ

Верховная Рада будет контролировать СБУСБУ перейдет под контроль парламента

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал передачу контроля над СБУ Верховной Раде. Об этом он сказал в субботу, 24 марта, на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, финальная редакция закона О национальной безопасности Украины предусматривает парламентский контроль за деятельностью СБУ.

"Окончательная редакция нового закона О национальной безопасности предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ. Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО – наша стратегическая цель", - заявил Порошенко.

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Как сообщалось, 28 февраля в Верховную Раду поступил законопроект о национальной безопасности, поданный президентом Петром Порошенко.
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 Теги: СБУ, Верховная Рада

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Сегодня, 16:57 » Автор: Татьяна Ларина
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