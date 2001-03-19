Верховная Рада будет контролировать СБУ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Порошенко назвал дату изменения Конституции По его словам, это будет сделано в течение недели.

Полномочия СНБО расширены Перед голосованием был внесен ряд поправок.