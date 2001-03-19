Раздел: Политика
Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны войти в историю, - Порошенко
Глава государства уверен, что такие результаты работы СБУ стали возможны в результате системных изменений.
Президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, что разоблачение лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили и депутата Надежды Савченко достойно войти в учебники для спецслужб, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.
"В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой", − отметил глава государства.
Он подчеркнул, что более важным является "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".
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"Они готовили, как они это называли "теорию управляемого хаоса" − государственный переворот в Украине в интересах России", − подчеркнул Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, что разоблачение лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили и депутата Надежды Савченко достойно войти в учебники для спецслужб, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.
"В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой", − отметил глава государства.
Он подчеркнул, что более важным является "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".
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"Они готовили, как они это называли "теорию управляемого хаоса" − государственный переворот в Украине в интересах России", − подчеркнул Порошенко.
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