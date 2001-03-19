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Раздел: Политика  
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Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны войти в историю, - Порошенко

Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны войти в историю, - ПорошенкоГлава государства уверен, что такие результаты работы СБУ стали возможны в результате системных изменений.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, что разоблачение лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили и депутата Надежды Савченко достойно войти в учебники для спецслужб, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.

"В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой", − отметил глава государства.

Он подчеркнул, что более важным является "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".

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"Они готовили, как они это называли "теорию управляемого хаоса" − государственный переворот в Украине в интересах России", − подчеркнул Порошенко.
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 Теги: Порошенко, Саакашвили, Савченко

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Сегодня, 11:29 » Автор: Богдан Процив
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