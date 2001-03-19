Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны войти в историю, - Порошенко

Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны войти в историю, - Порошенко

Похожие новости по теме

К Надежде Савченко обратились ее сестра, мать и Порошенко Президент Украины вместе с ближайшими родственниками Надежды Савченко обратились к ней с призывом прекратить голодовку.

Порошенко поговорил с Савченко по телефону "Находясь с визитом в Японии, держу ситуацию по освобождению Надежды под контролем", - отметил он.