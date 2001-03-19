Раздел: Политика
Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов
Высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в России без поддержки.
Первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко прокомментировала упреки о том, что страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов, а Украина – нет.
Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов, – отметила она.
И добавила, что Украина не высылает российских дипломатов, поскольку высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в России без поддержки.
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"Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов – и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите этого? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?", – отметила Геращенко.
Первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко прокомментировала упреки о том, что страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов, а Украина – нет.
Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов, – отметила она.
И добавила, что Украина не высылает российских дипломатов, поскольку высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в России без поддержки.
Читайте также: Варшава не пытается выбирать героев для Киева, - МИД Польши
"Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов – и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите этого? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?", – отметила Геращенко.
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