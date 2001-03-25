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В Минске договорилась об установлении нового перемирия

В Минске договорилась об установлении нового перемирия Перемирие начнет действовать с 30 марта.

Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси договорилась об установлении нового перемирия с 30 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей вновь подтвердила свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (по киевскому времени)", - говорится в заявлении.

Участники переговоров отметили положительное влияние перемирия согласно договоренностям от 2 марта 2018 года и подчеркнули важность обеспечения мира и спокойствия для населения в период предстоящих пасхальных праздников.

Был сделан акцент на важности соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня и эффективном использовании дисциплинарных мер в случае его нарушений, недопущении продвижения боевых сил и разведывательных миссий; предотвращении ответного огня. При этом строго запрещены стрельба в населенных пунктах и из них, присутствие и использование тяжелого оружия в населенных пунктах и вблизи них, обстрелы гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

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Напомним, в конце февраля участникам контактной группы в Минске удалось добиться соглашения об "абсолютном перемирии".
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 Теги: перемирие, Донбасс

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Сегодня, 14:38 » Автор: Богдан Процив
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