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Раздел: Политика  
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Порошенко провел телефонный разговор с Лукашенко

Порошенко провел телефонный разговор с ЛукашенкоПрезиденты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран.

Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте президента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который пройдет в Гомеле.

Президенты также высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран.

Порошенко также обсудил с Лукашенко проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.

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Напомним, в феврале Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе при договоренности между Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.
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 Теги: Порошенко, Лукашенко

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Сегодня, 15:17 » Автор: Богдан Процив
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