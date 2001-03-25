Раздел: Политика
Порошенко провел телефонный разговор с Лукашенко
Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран.
Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщается на сайте президента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который пройдет в Гомеле.
Президенты также высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран.
Порошенко также обсудил с Лукашенко проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.
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Напомним, в феврале Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе при договоренности между Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.
Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщается на сайте президента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который пройдет в Гомеле.
Президенты также высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран.
Порошенко также обсудил с Лукашенко проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.
Читайте также: Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы
Напомним, в феврале Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе при договоренности между Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.
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