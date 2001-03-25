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Савченко из зала суда обратилась к Путину

Савченко из зала суда обратилась к ПутинуНардеп также заявила, что требует открытого суда над собой.

Народный депутат Надежда Савченко, по делу которой в четверг, 29 марта, в Апелляционном суде Киева проходит заседание, обратилась к главе РФ Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"Они говорят, что арестуют мою сестру. Может, они еще мою мать арестуют?!" - сказала журналистам перед началом заседания Савченко, которую подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Нардеп также заявила, что требует открытого суда над собой.

"Украинцы и вы, четвертая власть, журналисты, не давайте закрывать суды, особенно, касающиеся политиков, чиновников, бизнесменов! Хотят лгать народу, пусть врут открыто!" - призвала Савченко.

Как сообщается, в зале суда также присутствуют сторонники Савченко. Они залезли на скамейки и периодически кричат ​​"Наде - волю", "Украина с тобой", "Порошенко - на нары!".

Вскоре суд начал рассмотрение апелляции адвокатов депутата Савченко на решение Шевченковского райсуда Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

В судебном зале присутствующая Савченко находится в стеклянной кабине для подозреваемых.

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Как рассказала сестра Надежды Вера Савченко журналистам, ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Савченко на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".

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 Теги: Савченко, Путин

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Сегодня, 15:11 » Автор: Богдан Процив
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