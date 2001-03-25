Раздел: Политика
Савченко из зала суда обратилась к Путину
Нардеп также заявила, что требует открытого суда над собой.
Народный депутат Надежда Савченко, по делу которой в четверг, 29 марта, в Апелляционном суде Киева проходит заседание, обратилась к главе РФ Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
"Они говорят, что арестуют мою сестру. Может, они еще мою мать арестуют?!" - сказала журналистам перед началом заседания Савченко, которую подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Нардеп также заявила, что требует открытого суда над собой.
"Украинцы и вы, четвертая власть, журналисты, не давайте закрывать суды, особенно, касающиеся политиков, чиновников, бизнесменов! Хотят лгать народу, пусть врут открыто!" - призвала Савченко.
Как сообщается, в зале суда также присутствуют сторонники Савченко. Они залезли на скамейки и периодически кричат "Наде - волю", "Украина с тобой", "Порошенко - на нары!".
Вскоре суд начал рассмотрение апелляции адвокатов депутата Савченко на решение Шевченковского райсуда Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.
В судебном зале присутствующая Савченко находится в стеклянной кабине для подозреваемых.
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Как рассказала сестра Надежды Вера Савченко журналистам, ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Савченко на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".
Народный депутат Надежда Савченко, по делу которой в четверг, 29 марта, в Апелляционном суде Киева проходит заседание, обратилась к главе РФ Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
"Они говорят, что арестуют мою сестру. Может, они еще мою мать арестуют?!" - сказала журналистам перед началом заседания Савченко, которую подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Нардеп также заявила, что требует открытого суда над собой.
"Украинцы и вы, четвертая власть, журналисты, не давайте закрывать суды, особенно, касающиеся политиков, чиновников, бизнесменов! Хотят лгать народу, пусть врут открыто!" - призвала Савченко.
Как сообщается, в зале суда также присутствуют сторонники Савченко. Они залезли на скамейки и периодически кричат "Наде - волю", "Украина с тобой", "Порошенко - на нары!".
Вскоре суд начал рассмотрение апелляции адвокатов депутата Савченко на решение Шевченковского райсуда Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.
В судебном зале присутствующая Савченко находится в стеклянной кабине для подозреваемых.
Читайте также: Фейгин обратился к Путину из-за дела Сущенко
Как рассказала сестра Надежды Вера Савченко журналистам, ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Савченко на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".
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