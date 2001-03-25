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Раздел: Политика  
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Жебривский рассказал, откуда у него деньги на отдых в ОАЭ

Жебривский рассказал, откуда у него деньги на отдых в ОАЭГлава Донецкой областной военно-гражданской администрации уточнил, что полетел отдохнуть на пять дней в свой день рождения.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что получает достаточно доходов, чтобы можно было отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом он заявил журналистам в Мирнограде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч (за год) заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее", – сказал он.

Жебривский также уточнил, что полетел отдохнуть на пять дней в свой день рождения, 21 марта.

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"Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил", – заявил он.
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 Теги: Жебривский, ОАЭ

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Сегодня, 11:29 » Автор: Богдан Процив
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