Раздел: Политика
Жебривский рассказал, откуда у него деньги на отдых в ОАЭ
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации уточнил, что полетел отдохнуть на пять дней в свой день рождения.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что получает достаточно доходов, чтобы можно было отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом он заявил журналистам в Мирнограде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч (за год) заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее", – сказал он.
Жебривский также уточнил, что полетел отдохнуть на пять дней в свой день рождения, 21 марта.
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"Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил", – заявил он.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что получает достаточно доходов, чтобы можно было отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом он заявил журналистам в Мирнограде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч (за год) заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее", – сказал он.
Жебривский также уточнил, что полетел отдохнуть на пять дней в свой день рождения, 21 марта.
Читайте также: Канада определилась с безвизом для Украины
"Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил", – заявил он.
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