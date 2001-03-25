Раздел: Политика
Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ
На данный момент антикоррупционный прокурор находится на работе.
Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
По его словам, допрос Холодницкого должен был состояться в пятницу в 10:00.
Почему он не явился, собеседник не сообщил.
На данный момент Холодницкий находится на работе.
Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет Холодницкого. При этом он не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия антикоррупционного прокурора.
Сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого, появились 20 марта. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке "фантастикой".
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Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство, но заявил, что в отставку не собирается.
Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
По его словам, допрос Холодницкого должен был состояться в пятницу в 10:00.
Почему он не явился, собеседник не сообщил.
На данный момент Холодницкий находится на работе.
Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет Холодницкого. При этом он не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия антикоррупционного прокурора.
Сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого, появились 20 марта. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке "фантастикой".
Читайте также:
Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство, но заявил, что в отставку не собирается.
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