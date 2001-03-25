» » Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ
Раздел: Политика  
0

Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ

Холодницкий не пришел на допрос в ГПУНа данный момент антикоррупционный прокурор находится на работе.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

По его словам, допрос Холодницкого должен был состояться в пятницу в 10:00.

Почему он не явился, собеседник не сообщил.

На данный момент Холодницкий находится на работе.

Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет Холодницкого. При этом он не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия антикоррупционного прокурора.

Сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого, появились 20 марта. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке "фантастикой".

Читайте также:

Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство, но заявил, что в отставку не собирается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Холодницкий, допрос

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:55 » Автор: Богдан Процив
     107
     0

Похожие новости по теме

СМИ: Холодницкого могут задержать и арестовать СМИ: Холодницкого могут задержать и арестовать

Главного антикоррупционного прокурора Украины могут задержать и арестовать уже в ближайшее время.

Луценко рассказал, кто организовал прослушку Холодницкого Луценко рассказал, кто организовал прослушку Холодницкого

Генпрокурор отказался сообщить, совершил ли глава САП преступление.

Ляшко пришел на допрос в НАБУ Ляшко пришел на допрос в НАБУ

Ляшко считает, что САП и НАБУ интересует только пиар и политическая дискредитация.

НАБУ выдвинуло обвинение против Холодницкого, – Луценко НАБУ выдвинуло обвинение против Холодницкого, – Луценко

Генпрокурор объяснил сложившуюся ситуацию "трениями" между НАБУ и САП.

Антикоррупционный прокурор Холодницкий прокомментировал присвоение ему генеральского звания Антикоррупционный прокурор Холодницкий прокомментировал присвоение ему генеральского звания

Также Холодницкий опроверг секретность указа о присвоении служебного ранга.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх