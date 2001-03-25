Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ

На данный момент антикоррупционный прокурор находится на работе.



Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру.



Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает интернет-издание



По его словам, допрос Холодницкого должен был состояться в пятницу в 10:00.



Почему он не явился, собеседник не сообщил.



На данный момент Холодницкий находится на работе.



Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет Холодницкого. При этом он не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия антикоррупционного прокурора.



Сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого, появились 20 марта. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке "фантастикой".



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Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство, но заявил, что в отставку не собирается. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру.Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua По его словам, допрос Холодницкого должен был состояться в пятницу в 10:00.Почему он не явился, собеседник не сообщил.На данный момент Холодницкий находится на работе.Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет Холодницкого. При этом он не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия антикоррупционного прокурора.Сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого, появились 20 марта. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке "фантастикой".Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство, но заявил, что в отставку не собирается.



