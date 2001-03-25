Раздел: Политика
Холодницкий прокомментировал инициативу Луценко о его увольнении
Луценко просит комиссию прокуроров уволить Холодницкого.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что еще не видел представления генерального прокурора Юрия Луценко относительно его отстранения от должности председателя САП.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "РБК-Украина".
Отметим, ранее Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.
"Я еще даже не видел то представление, буду комментировать, когда увижу его и ознакомлюсь с ним. Я еще его даже не читал", – сказал Холодницкий.
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К слову, накануне директор НАБУ Артем Сытник признал факт сотрудничества своего ведомства с ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что еще не видел представления генерального прокурора Юрия Луценко относительно его отстранения от должности председателя САП.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "РБК-Украина".
Отметим, ранее Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.
"Я еще даже не видел то представление, буду комментировать, когда увижу его и ознакомлюсь с ним. Я еще его даже не читал", – сказал Холодницкий.
Читайте также: Луценко инициирует отставку Холодницкого
К слову, накануне директор НАБУ Артем Сытник признал факт сотрудничества своего ведомства с ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.
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