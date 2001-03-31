Раздел: Политика
Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов
В 2017 году Ляшко приобрел жилой дом (357,1 кв. м) и земельный участок (6539 кв. м) в Козине.
Председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов и 484 тыс. долларов наличных средств за 2017 год, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
259,3 тыс. гривен дохода составила заработная плата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 1,8 млн гривен - проценты от вкладов в Государственном Сберегательном банке и банке Аркада (Киев), 571 тыс. гривен - выигрыш в лотерее Фаворит спорт, 1,9 млн гривен - доход от предоставления имущества в аренду от Александра Рыженкова, а 15,9 млн гривен - доход от отчуждения недвижимости от того же Рыженкова.
Наличными депутат задекларировал 484 тыс. долларов (в 2016 году - 30 тыс. долларов), 70 тыс. евро и 839 тыс. гривен (в 2016 году - 400 тыс. гривен), на счетах в Сбербанке - 4,4 млн гривен (в 2016 году - 391 тыс. гривен) и 713 тыс. долларов.
В 2017 году Ляшко приобрел жилой дом (357,1 кв. м) и земельный участок (6539 кв. м) в Козине (Киевская область).
В собственности парламентария также 6 земельных участков (общей площадью 12,6 тыс. Кв. м), квартира (95,5 кв. м) и офис в Киеве (183 кв. м). Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома (75,4 кв. м) в Козине у Аллы Савицкой.
В декларации за 2016 были еще квартира (367,2 кв. м) и гараж в Киеве (в декларации за 2017 их нет).
В Ляшко есть автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска, а в 2017 году он начал арендовать Toyota Land Cruiser 200 2013 выпуска.
Гражданская жена Росита задекларировала 559 тыс. гривен дохода от продажи автомобиля Mazda СХ-мае 2014 выпуска. При этом в 2017 году она приобрела Mercedes-Benz GLE 250 2017 года выпуска (стоимость в декларации не указана).
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Она задекларировала 15 тыс. долларов, 209 тыс. гривен и 20 тыс. евро наличных средств, дачный дом (296 кв. м) и земельный участок (605 кв. м) в Киеве. Также она пользуется летней кухней - достройкой (61,3 кв. м) в Бориспольском районе Киевской области.
Председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов и 484 тыс. долларов наличных средств за 2017 год, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
259,3 тыс. гривен дохода составила заработная плата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 1,8 млн гривен - проценты от вкладов в Государственном Сберегательном банке и банке Аркада (Киев), 571 тыс. гривен - выигрыш в лотерее Фаворит спорт, 1,9 млн гривен - доход от предоставления имущества в аренду от Александра Рыженкова, а 15,9 млн гривен - доход от отчуждения недвижимости от того же Рыженкова.
Наличными депутат задекларировал 484 тыс. долларов (в 2016 году - 30 тыс. долларов), 70 тыс. евро и 839 тыс. гривен (в 2016 году - 400 тыс. гривен), на счетах в Сбербанке - 4,4 млн гривен (в 2016 году - 391 тыс. гривен) и 713 тыс. долларов.
В 2017 году Ляшко приобрел жилой дом (357,1 кв. м) и земельный участок (6539 кв. м) в Козине (Киевская область).
В собственности парламентария также 6 земельных участков (общей площадью 12,6 тыс. Кв. м), квартира (95,5 кв. м) и офис в Киеве (183 кв. м). Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома (75,4 кв. м) в Козине у Аллы Савицкой.
В декларации за 2016 были еще квартира (367,2 кв. м) и гараж в Киеве (в декларации за 2017 их нет).
В Ляшко есть автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска, а в 2017 году он начал арендовать Toyota Land Cruiser 200 2013 выпуска.
Гражданская жена Росита задекларировала 559 тыс. гривен дохода от продажи автомобиля Mazda СХ-мае 2014 выпуска. При этом в 2017 году она приобрела Mercedes-Benz GLE 250 2017 года выпуска (стоимость в декларации не указана).
Читайте также: Туск ожидает большей активности Польши в поддержке Украины
Она задекларировала 15 тыс. долларов, 209 тыс. гривен и 20 тыс. евро наличных средств, дачный дом (296 кв. м) и земельный участок (605 кв. м) в Киеве. Также она пользуется летней кухней - достройкой (61,3 кв. м) в Бориспольском районе Киевской области.
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