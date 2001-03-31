» » Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов
Раздел: Политика  
0

Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов

Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходовВ 2017 году Ляшко приобрел жилой дом (357,1 кв. м) и земельный участок (6539 кв. м) в Козине.

Председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов и 484 тыс. долларов наличных средств за 2017 год, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

259,3 тыс. гривен дохода составила заработная плата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 1,8 млн гривен - проценты от вкладов в Государственном Сберегательном банке и банке Аркада (Киев), 571 тыс. гривен - выигрыш в лотерее Фаворит спорт, 1,9 млн гривен - доход от предоставления имущества в аренду от Александра Рыженкова, а 15,9 млн гривен - доход от отчуждения недвижимости от того же Рыженкова.

Наличными депутат задекларировал 484 тыс. долларов (в 2016 году - 30 тыс. долларов), 70 тыс. евро и 839 тыс. гривен (в 2016 году - 400 тыс. гривен), на счетах в Сбербанке - 4,4 млн гривен (в 2016 году - 391 тыс. гривен) и 713 тыс. долларов.

В 2017 году Ляшко приобрел жилой дом (357,1 кв. м) и земельный участок (6539 кв. м) в Козине (Киевская область).

В собственности парламентария также 6 земельных участков (общей площадью 12,6 тыс. Кв. м), квартира (95,5 кв. м) и офис в Киеве (183 кв. м). Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома (75,4 кв. м) в Козине у Аллы Савицкой.

В декларации за 2016 были еще квартира (367,2 кв. м) и гараж в Киеве (в декларации за 2017 их нет).

В Ляшко есть автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска, а в 2017 году он начал арендовать Toyota Land Cruiser 200 2013 выпуска.

Гражданская жена Росита задекларировала 559 тыс. гривен дохода от продажи автомобиля Mazda СХ-мае 2014 выпуска. При этом в 2017 году она приобрела Mercedes-Benz GLE 250 2017 года выпуска (стоимость в декларации не указана).

Читайте также: Туск ожидает большей активности Польши в поддержке Украины

Она задекларировала 15 тыс. долларов, 209 тыс. гривен и 20 тыс. евро наличных средств, дачный дом (296 кв. м) и земельный участок (605 кв. м) в Киеве. Также она пользуется летней кухней - достройкой (61,3 кв. м) в Бориспольском районе Киевской области.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ляшко, декларация

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:33 » Автор: Богдан Процив
     66
     0

Похожие новости по теме

Министр энергетики задекларировал 900 тыс.долл. дохода и два Mercedes Министр энергетики задекларировал 900 тыс.долл. дохода и два Mercedes

Свои деньги министр хранит в Укргазбанке.

Ляшко в четыре раза увеличил свой доход Ляшко в четыре раза увеличил свой доход

Общий доход Ляшко составил 4 169 871 грн.

Семья Луценко задекларировала 3 миллиона доходов за прошлый год Семья Луценко задекларировала 3 миллиона доходов за прошлый год

Сам Луценко задекларировал 76 406 гривен доходов в 2015 году.

Новый глава АМКУ задекларировал свои доходы Новый глава АМКУ задекларировал свои доходы

Юрий Терентьев задекларировал свои доходы на 1,2 млн гривен.

Ляшко рассказал, сколько заработал за прошлый год Ляшко рассказал, сколько заработал за прошлый год

Лидер Радикальной партии декларировал свои доходы.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх