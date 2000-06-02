Раздел: Политика
В России анонсировали встречу министров «нормандской четверки»
Вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс также будет затронут.
Россия примет участие во встрече "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, которая состоится 11 июня.
Об этом сообщил замглавы российского МИДа Григорий Карасин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Все темы, которые на повестке дня урегулирования в Украине, будут обсуждаться", - сказал он, отметив, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс также будет затронут.
"Закрытых тем нет. Нормандский формат для этого и создан", - добавил Карасин.
Напомним, после встречи глав МИД должна состояться также встреча лидеров "нормандской четверки", которые последний раз собирались осенью 2016 года.
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"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и Россия.
Россия примет участие во встрече "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, которая состоится 11 июня.
Об этом сообщил замглавы российского МИДа Григорий Карасин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Все темы, которые на повестке дня урегулирования в Украине, будут обсуждаться", - сказал он, отметив, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс также будет затронут.
"Закрытых тем нет. Нормандский формат для этого и создан", - добавил Карасин.
Напомним, после встречи глав МИД должна состояться также встреча лидеров "нормандской четверки", которые последний раз собирались осенью 2016 года.
Читайте также: Луценко отчитался в Брюсселе об «убийстве» Бабченко
"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и Россия.
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