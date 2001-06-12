Гройсман заявил, что силовики готовят против него и правительства провокации

Об этом Гройсман сказал во время обсуждения закона "маски-шоу стоп".



Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил силовиков, занимающихся крышеванием контрабанды, в подготовке провокаций против него лично и других министров.



Об этом он заявил в среду, 13 июня, во время заседания правительства, на котором, среди прочего, обсуждалось внедрение закона "маски-шоу стоп", передает интернет-издание



"Я подчеркиваю, что они сегодня носят погоны, являются действующими работниками правоохранительной системы… Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и членов правительства", - заявил он.



Читайте также: НАБУ подозревает замглавы АП в незаконном обогащении



Ранее сообщалось, что глава правительства Гройсман анонсировал свое участие в парламентских выборах. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил силовиков, занимающихся крышеванием контрабанды, в подготовке провокаций против него лично и других министров.Об этом он заявил в среду, 13 июня, во время заседания правительства, на котором, среди прочего, обсуждалось внедрение закона "маски-шоу стоп", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время "Я подчеркиваю, что они сегодня носят погоны, являются действующими работниками правоохранительной системы… Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и членов правительства", - заявил он.Ранее сообщалось, что глава правительства Гройсман анонсировал свое участие в парламентских выборах.



