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Раздел: Политика  
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Гройсман заявил, что силовики готовят против него и правительства провокации

Гройсман заявил, что силовики готовят против него и правительства провокацииОб этом Гройсман сказал во время обсуждения закона "маски-шоу стоп".

Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил силовиков, занимающихся крышеванием контрабанды, в подготовке провокаций против него лично и других министров.

Об этом он заявил в среду, 13 июня, во время заседания правительства, на котором, среди прочего, обсуждалось внедрение закона "маски-шоу стоп", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Я подчеркиваю, что они сегодня носят погоны, являются действующими работниками правоохранительной системы… Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и членов правительства", - заявил он.

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Ранее сообщалось, что глава правительства Гройсман анонсировал свое участие в парламентских выборах.
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 Теги: Гройсман, силовики

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Сегодня, 13:17 » Автор: Богдан Процив
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