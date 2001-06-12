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Украинский омбудсмен приехала в колонию к режиссеру Сенцову

Украинский омбудсмен приехала в колонию к режиссеру Сенцову

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Сенцов объявил бессрочную голодовку Украинский режиссер готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически подготавливая организм.