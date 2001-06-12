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Украинский омбудсмен приехала в колонию к режиссеру Сенцову

Украинский омбудсмен приехала в колонию к режиссеру СенцовуВ России заявили, что украинский омбудсмен нарушает законодательство.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приехала в российскую колонию, где находится осужденный украинский режиссер Олег Сенцов.

Денисова встретилась с руководством колонии, но разрешения встретиться с Сенцовым не получила, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Пока мы ждем урегулирования всех моментов, пока они все уточняют", - сказала она.

"Мы переговорили, они сказали, что у них пока нет никаких решений, теперь мы ждем каких-то действий со стороны Российской Федерации", - отметила омбудсмен.

Тем временем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила ТАСС, что Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа "в нарушение законодательства РФ".

"Денисова находится на Ямале в нарушении российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России [Олег Сенцов без его согласия объявлен гражданином России]. Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью - получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека, Сенцова", - сказала Москалькова.

Ранее в в пятницу Денисова в фейсбуке сообщила, что прибыла в Салехард для посещения Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 ("Белый медведь").

В четверг, 14 июня, пресс-служба украинского омбудсмена сообщала, что уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова еще не согласовали дату посещения Сенцова. Украинская сторона настаивала на "скорейшей поездке в Салехард", а Россия предлагала дату визита после 22 июня.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

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Поездки омбудсменов Украины и РФ по тюрьмам - результат договоренности между Россией и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина. Он состоялся 9 июня.
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 Теги: Сенцов, омбудсмен

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Сегодня, 11:47 » Автор: Богдан Процив
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