Раздел: Политика
Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки"
Президент и западные дипломаты обсудили результаты недавней встречи лидеров стран Большой семерки в части поддержки Украины.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послами стран Большой семерки (G7) и Евросоюза. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что стороны обсудили результаты недавней встречи лидеров стран Большой семерки в Канаде, в части поддержки Украины.
"Глава государства подчеркнул, что единство в поддержку Украины относительно восстановления территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией является очень важной", – говорится в сообщении.
Особое внимание во время встречи уделили вопросу украинских политических заключенных в России, Порошенко отметил важность международной поддержки в этом контексте.
Кроме того, президент сообщил о вступлении в силу закона об антикоррупционном суде и о том, что документ на сегодняшний день направлен в Высший совет правосудия.
Стороны обсудили и прогресс Украины на пути реформирования сектора национальной безопасности. Важное внимание также предоставлено обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС.
"Собеседники также обсудили подготовку саммитов Украина – ЕС и Украина – НАТО в Брюсселе в июле этого года", – добавили в пресс-службе.
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Ранее сегодня Порошенко провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой стороны обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС, который состоится 9 июля в Брюсселе.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послами стран Большой семерки (G7) и Евросоюза. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что стороны обсудили результаты недавней встречи лидеров стран Большой семерки в Канаде, в части поддержки Украины.
"Глава государства подчеркнул, что единство в поддержку Украины относительно восстановления территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией является очень важной", – говорится в сообщении.
Особое внимание во время встречи уделили вопросу украинских политических заключенных в России, Порошенко отметил важность международной поддержки в этом контексте.
Кроме того, президент сообщил о вступлении в силу закона об антикоррупционном суде и о том, что документ на сегодняшний день направлен в Высший совет правосудия.
Стороны обсудили и прогресс Украины на пути реформирования сектора национальной безопасности. Важное внимание также предоставлено обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС.
"Собеседники также обсудили подготовку саммитов Украина – ЕС и Украина – НАТО в Брюсселе в июле этого года", – добавили в пресс-службе.
Читайте также: Президент Украины встретился с послами G7
Ранее сегодня Порошенко провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой стороны обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС, который состоится 9 июля в Брюсселе.
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