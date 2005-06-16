Денисова обратилась в Красный крест с просьбой посетить заключенных

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Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Черноморского Экономического Сотрудничества отказалась от участия в 47-й Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС, проведение которой запланировано на 28-30 июня 2016 года в Москве.