Раздел: Политика
Денисова обратилась в Красный крест с просьбой посетить заключенных
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека направила письмо главе делегации Красного Креста в России, Беларуси и Молдове.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к главе региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских заключенных, а также оказать содействие ей в организации таких поездок. Об этом она в среду, 20 июня, сообщила на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством региональной делегации МККК в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту. Сегодня его помощник сообщила, что у него (цитирую) "очень плотный график и он не может встретиться". На вопрос, может, завтра, ответили, что нет ни одного окошка", - написала Денисова.
Омбудсмен сообщила, что ввиду сложившейся ситуации она направила Барту официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова.
"Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", - пояснила Денисова.
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К своему сообщению она прикрепила фотокопию письма.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к главе региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских заключенных, а также оказать содействие ей в организации таких поездок. Об этом она в среду, 20 июня, сообщила на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством региональной делегации МККК в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту. Сегодня его помощник сообщила, что у него (цитирую) "очень плотный график и он не может встретиться". На вопрос, может, завтра, ответили, что нет ни одного окошка", - написала Денисова.
Омбудсмен сообщила, что ввиду сложившейся ситуации она направила Барту официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова.
"Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", - пояснила Денисова.
Читайте также: Порошенко подписал закон о службе в ВСУ
К своему сообщению она прикрепила фотокопию письма.
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