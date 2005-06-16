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Раздел: Политика  
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Денисова обратилась в Красный крест с просьбой посетить заключенных

Денисова обратилась в Красный крест с просьбой посетить заключенныхУполномоченный Верховной Рады по правам человека направила письмо главе делегации Красного Креста в России, Беларуси и Молдове.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к главе региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских заключенных, а также оказать содействие ей в организации таких поездок. Об этом она в среду, 20 июня, сообщила на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством региональной делегации МККК в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту. Сегодня его помощник сообщила, что у него (цитирую) "очень плотный график и он не может встретиться". На вопрос, может, завтра, ответили, что нет ни одного окошка", - написала Денисова.

Омбудсмен сообщила, что ввиду сложившейся ситуации она направила Барту официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова.

"Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", - пояснила Денисова.

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К своему сообщению она прикрепила фотокопию письма.

Денисова обратилась в Красный крест с просьбой посетить заключенных
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 Теги: Денисова, Красный Крест

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Сегодня, 13:37 » Автор: Богдан Процив
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