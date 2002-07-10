Раздел: Политика
Американский Сенат рассмотрит проект резолюции по Крыму
Документ содержит призыв к властям США никогда не признавать незаконной аннексии полуострова.
В Сенате США представили проект резолюции, которая осуждает незаконные попытки России оккупировать Крым. Об этом посольство Украины в США сообщило в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендесом и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесла на рассмотрение Сената проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым", − подчеркивается в сообщении.
В документе указано, что Крым является частью суверенной территории Украины, а политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу полуострова.
Кроме того резолюция осуждает факты нарушения прав человека в Крыму и подчеркивает ответственность России за эти преступления.
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Сенаторы также призывают правительство США продолжать применять политику санкций в отношении России.
В Сенате США представили проект резолюции, которая осуждает незаконные попытки России оккупировать Крым. Об этом посольство Украины в США сообщило в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендесом и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесла на рассмотрение Сената проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым", − подчеркивается в сообщении.
В документе указано, что Крым является частью суверенной территории Украины, а политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу полуострова.
Кроме того резолюция осуждает факты нарушения прав человека в Крыму и подчеркивает ответственность России за эти преступления.
Читайте также: Аваков обсудил с Кравчуком деоккупацию Донбасса
Сенаторы также призывают правительство США продолжать применять политику санкций в отношении России.
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