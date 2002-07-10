Американский Сенат рассмотрит проект резолюции по Крыму

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В резолюции говорится о санкциях в отношении тех, кто применял силу против мирных протестующих. В Сенат США внесен проект резолюции относительно Украины с призывом ввести санкции. Проект резолюции №357 на рассмотрение представил председатель сенатского комитета по иностранным отношениям сенатор-демократ Роберт Менендес.