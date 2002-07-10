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Раздел: Политика  
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Американский Сенат рассмотрит проект резолюции по Крыму

Американский Сенат рассмотрит проект резолюции по КрымуДокумент содержит призыв к властям США никогда не признавать незаконной аннексии полуострова.

В Сенате США представили проект резолюции, которая осуждает незаконные попытки России оккупировать Крым. Об этом посольство Украины в США сообщило в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендесом и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесла на рассмотрение Сената проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым", − подчеркивается в сообщении.

В документе указано, что Крым является частью суверенной территории Украины, а политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу полуострова.

Кроме того резолюция осуждает факты нарушения прав человека в Крыму и подчеркивает ответственность России за эти преступления.

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Сенаторы также призывают правительство США продолжать применять политику санкций в отношении России.
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 Теги: Крым, резолюция

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Сегодня, 10:18 » Автор: Богдан Процив
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