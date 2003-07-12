Раздел: Политика
Рада проголосовала «автомобильные» законопроекты
Депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей.
На последнем заседании Верховной Рады восьмой сессии в пятницу, 13 июля, депутаты поддержали за основу законопроект № 8487 об акцизе на автомобили. Документ поддержали 265 нардепов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, планируется ввести новую модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должна произойти смена налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.
"Коэффициент возраста, который присутствует в формуле, приводит к тому, что более старые автомобили завозить невыгодно, потому что за него надо заплатить высокий налог. Но только таким образом мы можем регулировать экологический налог, которого нет сегодня в Украине. Для того, чтобы не вводить дополнительные налоги, как во всех европейских странах, я настаиваю на том, чтобы коэффициент возраста присутствовал. Потому что 25-летние автомобили не нужно завозить в Украину, и не надо обсуждать вариант, что это автомобили за 300 евро", - сказала председатель налогового комитета, нардеп от БПП Нина Южанина.
Так, предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу. Для корректировки стоимости намерены ввести коэффициенты - в зависимости от объема двигателя и возраста машины.
Так, сумма будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. Коэффициент двигателя - это объем, деленный на 1000. Коэффициент возраста - количество полных календарных лет с года, следующего за годом производства авто до года ввоза в Украину.
Кроме того, народные депутаты 256 голосами приняли за основу в первом чтении проект закона №8488 О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
Законопроект, в частности, предусматривает повышение ответственности за нарушение правил ввоза автомобиля в Украину.
Документ устанавливает единый срок применения санкций при нарушении таможенных правил - полгода со дня выявления нарушения.
За управление автомобилем, который в Украину ввез другой человек для предпринимательской деятельности, предусмотрен штраф 8500 грн, а во второй раз в течение года - 17 тыс. грн с лишением права управления авто на один год с платным изъятием авто или без него.
За превышение сроков ввоза для предпринимательской деятельности на 10-20 дней предлагается установить штраф 17 тыс. грн, на период 20-30 суток - 85 тыс. грн, более 30 суток - 170 тыс. грн или конфискация по решению суда.
Также прописали новые санкции за нарушение сроков транзита. За "просрочку" на 10-20 дней предусмотрен штраф 8500 грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, более чем за 30 суток, а также по раскомплектование авто - 170 тыс. грн или конфискация по решению суда. Отметим, сейчас штраф составляет 8500 грн при превышении срока более чем на 10 суток.
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Отметим, под зданием Верховной Рады третий день протестуют владельцы авто на еврономерах. Главным их требованием является снижение налоговой нагрузки при ввозе авто в Украину.
На последнем заседании Верховной Рады восьмой сессии в пятницу, 13 июля, депутаты поддержали за основу законопроект № 8487 об акцизе на автомобили. Документ поддержали 265 нардепов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, планируется ввести новую модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должна произойти смена налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.
"Коэффициент возраста, который присутствует в формуле, приводит к тому, что более старые автомобили завозить невыгодно, потому что за него надо заплатить высокий налог. Но только таким образом мы можем регулировать экологический налог, которого нет сегодня в Украине. Для того, чтобы не вводить дополнительные налоги, как во всех европейских странах, я настаиваю на том, чтобы коэффициент возраста присутствовал. Потому что 25-летние автомобили не нужно завозить в Украину, и не надо обсуждать вариант, что это автомобили за 300 евро", - сказала председатель налогового комитета, нардеп от БПП Нина Южанина.
Так, предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу. Для корректировки стоимости намерены ввести коэффициенты - в зависимости от объема двигателя и возраста машины.
Так, сумма будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. Коэффициент двигателя - это объем, деленный на 1000. Коэффициент возраста - количество полных календарных лет с года, следующего за годом производства авто до года ввоза в Украину.
Кроме того, народные депутаты 256 голосами приняли за основу в первом чтении проект закона №8488 О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
Законопроект, в частности, предусматривает повышение ответственности за нарушение правил ввоза автомобиля в Украину.
Документ устанавливает единый срок применения санкций при нарушении таможенных правил - полгода со дня выявления нарушения.
За управление автомобилем, который в Украину ввез другой человек для предпринимательской деятельности, предусмотрен штраф 8500 грн, а во второй раз в течение года - 17 тыс. грн с лишением права управления авто на один год с платным изъятием авто или без него.
За превышение сроков ввоза для предпринимательской деятельности на 10-20 дней предлагается установить штраф 17 тыс. грн, на период 20-30 суток - 85 тыс. грн, более 30 суток - 170 тыс. грн или конфискация по решению суда.
Также прописали новые санкции за нарушение сроков транзита. За "просрочку" на 10-20 дней предусмотрен штраф 8500 грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, более чем за 30 суток, а также по раскомплектование авто - 170 тыс. грн или конфискация по решению суда. Отметим, сейчас штраф составляет 8500 грн при превышении срока более чем на 10 суток.
Читайте также: Уголовное дело против фигурантов «дела рюкзаков» закрыли
Отметим, под зданием Верховной Рады третий день протестуют владельцы авто на еврономерах. Главным их требованием является снижение налоговой нагрузки при ввозе авто в Украину.
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