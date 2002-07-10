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Раздел: Политика  
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Бывший глава охраны Януковича уверен, что экс-президента хотели убить

Бывший глава охраны Януковича уверен, что экс-президента хотели убитьЭкс-начальник службы безопасности президента рассказал в суде об опасности Януковичу во время 2013-2014 годов в Киеве.

В ходе Революции Достоинства бывший президент Виктор Янукович постоянно находился под усиленной охраной, поскольку его планировали убить. Об этом в понедельник, 16 июля, на допросе в Оболонском райсуде Киева заявил экс-начальник службы безопасности президента Константин Кобзарь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Поступала оперативная информация о блокировании трассы на пути, по которому ехал кортеж, были попытки блокирования выезда из резиденции, блокировались дороги... В штабе Майдана разрабатывались циничные планы мероприятий, которые несли угрозу жизни Януковича", - сказал Кобзарь.

По его словам, использовались резервные маршруты, автомобили двигались в общем потоке, использовался транспорт без спецсигналов.

Он также рассказал, что 20 февраля, когда Янукович должен был провести встречу по подписанию Соглашения по урегулированию политического кризиса, началась стрельба на Майдане, блокировался кортеж.

"Я расцениваю, что это было, как минимум, чтобы сорвать переговоры, как максимум - убить президента", - добавил свидетель.

Позже, как отметил Кобзарь, они заехали в АП, провели встречу, которая закончилась около 7 утра 21 февраля, в результате чего и было наработано соглашение о мирном урегулировании.

По его словам, впоследствии он получил информацию, что между Вышгородом и Новыми Петровцами был выставлен своеобразный блокпост неподалеку от резиденции Межигорье, с больше чем 20 человек, "даже не людьми, а вооруженными боевиками", которые останавливали авто, осматривали багаж.

"Я сказал об этом Януковичу, а он ответил: не поддавайтесь на провокации и не допустите кровопролития", - добавил Кобзарь.

Он отметил, что возле резиденции на кортеж напали "вооруженные боевики" "с применением огнестрельного оружия".

"После подписания соглашения я спросил у Януковича, действительной ли остается командировка в Харьков, Донецк и Крым. Янукович сказал, что да. Вылет был запланирован на 22 февраля вертолетами в Харьков, где был запланирован ряд мероприятий. Вернуться должны были, насколько я помню, 23 февраля вечером", - уточнил Кобзарь.

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Он добавил, что отправил две передовые группы - одну в Харьков, другую в Крым.
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 Теги: Янукович, убийство

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Сегодня, 16:52 » Автор: Богдан Процив
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