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Раздел: Политика  
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Путин: Москва негативно воспримет присоединение Украины к НАТО

Путин: Москва негативно воспримет присоединение Украины к НАТОПутин заявил о негативной реакции Москвы в случае вступления Украины или Грузии в НАТО.

Москва воспримет вступление Украины или Грузии в НАТО крайне негативно, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News после переговоров с лидером США Дональдом Трампом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Российский президент подчеркнул, что Кремль воспримет решение Альянса о присоединении двух стран как прямую угрозу.

"Для нас это прямая и непосредственная угроза национальной безопасности. Перемещение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ будет расцениваться как угроза и реакция будет крайне негативной", - резюмировал Путин.

Напомним, 16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина.

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На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.
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 Теги: Путин, НАТО

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Сегодня, 10:51 » Автор: Богдан Процив
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