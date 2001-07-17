У Путина есть три цели в Украине, - военный эксперт

Путин однозначно будет пытаться пропихнуть своего кандидата на выборах в Украине.



На сегодняшний день у президента Российской Федерации Владимира Путина есть три цели в Украине.



Как передает интернет-издание



По его словам, Путин однозначно будет пытаться пропихнуть своего кандидата на выборах в Украине. Здесь у него три задачи.



"Первая - провести своего президента. Допустим, не получится, тогда вторая задача - не важно, кто будет президентом, надо его поссорить с парламентом. И это вполне выполнимая задача. И третья задача - если не удастся прямо поссорить парламент с президентом, тогда им нужно провести достаточное количество партий-спойлеров, чтобы невозможно было сделать коалицию по существенным вопросам, связанным с изменениями в Конституцию, например, прописыванием вступления в ЕС и НАТО как официальной доктрины государства, голосованием за пакет евроатлантических реформ. И вот те небольшие группы по 5-10 депутатов, от которых будет критически зависеть принятие тех или иных реформ, легко перекупаются", - отметил Арестович.



Он уточнил, что выполнение любой из этих трех задач удовлетворяет Путина. Даже если президент проукраинский и парламент в целом проукраинский, там наличествует большое количество, мягко говоря, ватных сил.



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"Для него это будет победой. Это сделать не сложно, потому что настроения в Украине очень сильно в пользу русской улицы. И даже украинская патриотическая часть не любит нынешнюю власть. Это то, что и нужно для Путина, потому что не надо будет лететь самолетами, стрелять ракетами и так далее", - подытожил эксперт. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На сегодняшний день у президента Российской Федерации Владимира Путина есть три цели в Украине.Как передает интернет-издание Хроника.инфо , об этом "Апострофу" заявил военный эксперт и блогер Алексей Арестович.По его словам, Путин однозначно будет пытаться пропихнуть своего кандидата на выборах в Украине. Здесь у него три задачи."Первая - провести своего президента. Допустим, не получится, тогда вторая задача - не важно, кто будет президентом, надо его поссорить с парламентом. И это вполне выполнимая задача. И третья задача - если не удастся прямо поссорить парламент с президентом, тогда им нужно провести достаточное количество партий-спойлеров, чтобы невозможно было сделать коалицию по существенным вопросам, связанным с изменениями в Конституцию, например, прописыванием вступления в ЕС и НАТО как официальной доктрины государства, голосованием за пакет евроатлантических реформ. И вот те небольшие группы по 5-10 депутатов, от которых будет критически зависеть принятие тех или иных реформ, легко перекупаются", - отметил Арестович.Он уточнил, что выполнение любой из этих трех задач удовлетворяет Путина. Даже если президент проукраинский и парламент в целом проукраинский, там наличествует большое количество, мягко говоря, ватных сил."Для него это будет победой. Это сделать не сложно, потому что настроения в Украине очень сильно в пользу русской улицы. И даже украинская патриотическая часть не любит нынешнюю власть. Это то, что и нужно для Путина, потому что не надо будет лететь самолетами, стрелять ракетами и так далее", - подытожил эксперт.



