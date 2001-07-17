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Раздел: Политика  
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У Путина есть три цели в Украине, - военный эксперт

У Путина есть три цели в Украине, - военный экспертПутин однозначно будет пытаться пропихнуть своего кандидата на выборах в Украине.

На сегодняшний день у президента Российской Федерации Владимира Путина есть три цели в Украине.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом "Апострофу" заявил военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

По его словам, Путин однозначно будет пытаться пропихнуть своего кандидата на выборах в Украине. Здесь у него три задачи.

"Первая - провести своего президента. Допустим, не получится, тогда вторая задача - не важно, кто будет президентом, надо его поссорить с парламентом. И это вполне выполнимая задача. И третья задача - если не удастся прямо поссорить парламент с президентом, тогда им нужно провести достаточное количество партий-спойлеров, чтобы невозможно было сделать коалицию по существенным вопросам, связанным с изменениями в Конституцию, например, прописыванием вступления в ЕС и НАТО как официальной доктрины государства, голосованием за пакет евроатлантических реформ. И вот те небольшие группы по 5-10 депутатов, от которых будет критически зависеть принятие тех или иных реформ, легко перекупаются", - отметил Арестович.

Он уточнил, что выполнение любой из этих трех задач удовлетворяет Путина. Даже если президент проукраинский и парламент в целом проукраинский, там наличествует большое количество, мягко говоря, ватных сил.

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"Для него это будет победой. Это сделать не сложно, потому что настроения в Украине очень сильно в пользу русской улицы. И даже украинская патриотическая часть не любит нынешнюю власть. Это то, что и нужно для Путина, потому что не надо будет лететь самолетами, стрелять ракетами и так далее", - подытожил эксперт.
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 Теги: Путин, цели, Украина

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Сегодня, 11:38 » Автор: Богдан Процив
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