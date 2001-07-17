Раздел: Политика
У Путина есть три цели в Украине, - военный эксперт
Путин однозначно будет пытаться пропихнуть своего кандидата на выборах в Украине.
На сегодняшний день у президента Российской Федерации Владимира Путина есть три цели в Украине.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом "Апострофу" заявил военный эксперт и блогер Алексей Арестович.
По его словам, Путин однозначно будет пытаться пропихнуть своего кандидата на выборах в Украине. Здесь у него три задачи.
"Первая - провести своего президента. Допустим, не получится, тогда вторая задача - не важно, кто будет президентом, надо его поссорить с парламентом. И это вполне выполнимая задача. И третья задача - если не удастся прямо поссорить парламент с президентом, тогда им нужно провести достаточное количество партий-спойлеров, чтобы невозможно было сделать коалицию по существенным вопросам, связанным с изменениями в Конституцию, например, прописыванием вступления в ЕС и НАТО как официальной доктрины государства, голосованием за пакет евроатлантических реформ. И вот те небольшие группы по 5-10 депутатов, от которых будет критически зависеть принятие тех или иных реформ, легко перекупаются", - отметил Арестович.
Он уточнил, что выполнение любой из этих трех задач удовлетворяет Путина. Даже если президент проукраинский и парламент в целом проукраинский, там наличествует большое количество, мягко говоря, ватных сил.
Читайте также: В Берлине состоялись трехсторонние газовые переговоры
"Для него это будет победой. Это сделать не сложно, потому что настроения в Украине очень сильно в пользу русской улицы. И даже украинская патриотическая часть не любит нынешнюю власть. Это то, что и нужно для Путина, потому что не надо будет лететь самолетами, стрелять ракетами и так далее", - подытожил эксперт.
На сегодняшний день у президента Российской Федерации Владимира Путина есть три цели в Украине.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом "Апострофу" заявил военный эксперт и блогер Алексей Арестович.
По его словам, Путин однозначно будет пытаться пропихнуть своего кандидата на выборах в Украине. Здесь у него три задачи.
"Первая - провести своего президента. Допустим, не получится, тогда вторая задача - не важно, кто будет президентом, надо его поссорить с парламентом. И это вполне выполнимая задача. И третья задача - если не удастся прямо поссорить парламент с президентом, тогда им нужно провести достаточное количество партий-спойлеров, чтобы невозможно было сделать коалицию по существенным вопросам, связанным с изменениями в Конституцию, например, прописыванием вступления в ЕС и НАТО как официальной доктрины государства, голосованием за пакет евроатлантических реформ. И вот те небольшие группы по 5-10 депутатов, от которых будет критически зависеть принятие тех или иных реформ, легко перекупаются", - отметил Арестович.
Он уточнил, что выполнение любой из этих трех задач удовлетворяет Путина. Даже если президент проукраинский и парламент в целом проукраинский, там наличествует большое количество, мягко говоря, ватных сил.
Читайте также: В Берлине состоялись трехсторонние газовые переговоры
"Для него это будет победой. Это сделать не сложно, потому что настроения в Украине очень сильно в пользу русской улицы. И даже украинская патриотическая часть не любит нынешнюю власть. Это то, что и нужно для Путина, потому что не надо будет лететь самолетами, стрелять ракетами и так далее", - подытожил эксперт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
91
0
Также советуем посмотреть
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
Оставьте свой комментарий