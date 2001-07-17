Раздел: Политика
СМИ узнали, где учатся дети украинских политиков
Чаще всего для образования детей политики выбирают Великобританию, США, Испанию, Данию, Канаду, Швейцарию, Германию.
В Украине 133 чиновника национальной системе образования предпочитают заграничную и потратили на обучение своих детей за рубежом 35,5 млн гривен в прошлом году. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.
Согласно сообщению, 27% детей украинских топ-чиновников учатся за рубежом. Журналисты отмечают, что чаще всего для образования детей они выбирают Великобританию, США, Испанию, Данию, Канаду, Швейцарию, Германию, Чехию и Нидерланды.
Больше всего денег в 2017 году в образование детей инвестировал президент Петр Порошенко. Его дочери-двойняшки Александра и Евгения, а также младший сын Михаил учатся в британском Сoncord College. За их обучение в прошлом году глава государства заплатил 3,8 млн гривен.
Нардеп от Блока Петра Порошенко Руслан Демчак также выбрал для обучения своих детей Великобританию. Это обходится ему более чем в 2 млн гривен в год.
Дети советницы главы Администрации президента Натальи Попович тоже учатся в странах ЕС. Согласно декларации, они с мужем (Игорь Перегинца, экс-замминистра здравоохранения) тратят на их дошкольное и среднее образование более 1,7 млн гривен.
На четвертом месте по тратам на заграничное образование наследников - депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордейчук. Его сын учится в Лондоне за 1,4 млн гривен в год.
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В первую пятерку ценителей британской системы образования также вошла экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Ее сын Никита в 2017 году закончил киевскую British International School, выпускники которой получают с украинским аттестатом и международный сертификат.
В Украине 133 чиновника национальной системе образования предпочитают заграничную и потратили на обучение своих детей за рубежом 35,5 млн гривен в прошлом году. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.
Согласно сообщению, 27% детей украинских топ-чиновников учатся за рубежом. Журналисты отмечают, что чаще всего для образования детей они выбирают Великобританию, США, Испанию, Данию, Канаду, Швейцарию, Германию, Чехию и Нидерланды.
Больше всего денег в 2017 году в образование детей инвестировал президент Петр Порошенко. Его дочери-двойняшки Александра и Евгения, а также младший сын Михаил учатся в британском Сoncord College. За их обучение в прошлом году глава государства заплатил 3,8 млн гривен.
Нардеп от Блока Петра Порошенко Руслан Демчак также выбрал для обучения своих детей Великобританию. Это обходится ему более чем в 2 млн гривен в год.
Дети советницы главы Администрации президента Натальи Попович тоже учатся в странах ЕС. Согласно декларации, они с мужем (Игорь Перегинца, экс-замминистра здравоохранения) тратят на их дошкольное и среднее образование более 1,7 млн гривен.
На четвертом месте по тратам на заграничное образование наследников - депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордейчук. Его сын учится в Лондоне за 1,4 млн гривен в год.
Читайте также: Киев просит разъяснений по встрече в Хельсинки, - СМИ
В первую пятерку ценителей британской системы образования также вошла экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Ее сын Никита в 2017 году закончил киевскую British International School, выпускники которой получают с украинским аттестатом и международный сертификат.
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