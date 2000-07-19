Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Путин заявил о «серьезных рисках» обострения ситуации на Донбассе

Путин заявил о «серьезных рисках» обострения ситуации на Донбассе

Похожие новости по теме

Обострения ситуации на Донбассе не будет, - Шендерович Сейчас в интересах президента РФ Путина держать ситуацию на Донбассе в "подвешенном" состоянии.