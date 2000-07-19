Раздел: Политика
Путин заявил о «серьезных рисках» обострения ситуации на Донбассе
Путин добавил, что минский комплекс мер остается "реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации".
Президент России Владимир Путин заявил о "серьезных рисках" обострения ситуации на Донбассе.
"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины… Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются по силовому пути", - цитирует Путина ТАСС.
Путин добавил, что минский комплекс мер остается "реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.
Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.
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В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.
Президент России Владимир Путин заявил о "серьезных рисках" обострения ситуации на Донбассе.
"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины… Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются по силовому пути", - цитирует Путина ТАСС.
Путин добавил, что минский комплекс мер остается "реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.
Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.
Читайте также: В Сенат США внесли законопроект о санкциях против Северного потока-2
В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.
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