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Киев отреагировал на возможные санкции России

Киев отреагировал на возможные санкции РоссииВ Раде считают, что РФ готовит санкции в ответ на иски в международных судах.

У Министерства юстиции пока нет официальной информацией о подготовке Россией санкций против Украины. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в четверг, 19 июля, сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, украинская сторона официально не контактирует с РФ и узнала о возможном введении санкций из СМИ.

"Конечно в России, где понятие верховенства права не существует, могут быть приняты указом президента любые санкции, которые они пожелают. Посмотрим, в каких рамках они будут использованы в дальнейшем", - пояснила она.

Она также предположила, что санкции могут быть введены против украинских политиков.

"Очевидно, что и у украинцев есть имущество в России. Но я не считаю, что это будет касаться обычных граждан. Потому что это будет больше касаться политиков, которые активно высказываются против Российской Федерации. Конечно, там уже есть широкий перечень тех, кто не въездной в Россию. Поэтому я думаю, что в дальнейшем будут какие-то дальнейшие санкции. Мне трудно сказать у кого есть какие-то активы в РФ", - добавила Бернацкая.

Замминистра отметила, что российские санкции вряд ли нанесут вред кому-то в Украине.

"На сегодняшний момент мы первые сделали санкционные списки, поэтому в дальнейшем наша политика не будет меняться. В России, видимо, решили, что они много лет под санкциями, поэтому решили сделать встречный шаг. Я думаю, что из политиков в Украине почти никто и не намерен ехать в РФ или иметь какие-то связи с этой страной", - добавила Бернацкая.

В свою очередь представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко считает, что РФ может готовить санкции против Украины в ответ на иски в международных судах.

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"От Путина можно ожидать многого. Им не нравится выигрыш Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже. У нас много международных исков ..., связанных с Керченским проливом, несоблюдением морского права в вопросе пребывания украинских судов в Азовском море. У нас очень много исков, связанных с нарушением прав украинских граждан в Крыму. Кроме того, много исков в ЕСПЧ. Поэтому РФ вынуждена отвечать", - отметила Луценко.
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 Теги: санкции

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Сегодня, 15:27 » Автор: Богдан Процив
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