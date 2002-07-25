Раздел: Политика
Порошенко поручил МИД ужесточить санкции против России
Президент приветствует решение ЕС ввести санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить работу по дальнейшему ужесточению антироссийских санкций за аннексию Крыма.
Об этом президент написал в Twitter приветствуя решение ЕС ввести санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Поручил МИД усилить работу по дальнейшему ужесточению санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", - написал Порошенко.
31 июля Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
Согласно решению ЕС, с 31 июля под европейскими санкциями оказались две компании российского олигарха Аркадия Ротенберга - ОАО Мостотрест (MOEX: MSTT) и ООО Стройгазмонтаж. Обе компании ранее уже были включены в американский список санкций.
Читайте также: Путин воздержался от комментариев по возможному референдуму на Донбассе
Санкции ЕС также коснулись компаний АО Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург, АО Судостроительный завод Залив, ООО Стройгазмонтаж - Мост, вологодское АО ВАД.
Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить работу по дальнейшему ужесточению антироссийских санкций за аннексию Крыма.
Об этом президент написал в Twitter приветствуя решение ЕС ввести санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Поручил МИД усилить работу по дальнейшему ужесточению санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", - написал Порошенко.
31 июля Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
Согласно решению ЕС, с 31 июля под европейскими санкциями оказались две компании российского олигарха Аркадия Ротенберга - ОАО Мостотрест (MOEX: MSTT) и ООО Стройгазмонтаж. Обе компании ранее уже были включены в американский список санкций.
Читайте также: Путин воздержался от комментариев по возможному референдуму на Донбассе
Санкции ЕС также коснулись компаний АО Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург, АО Судостроительный завод Залив, ООО Стройгазмонтаж - Мост, вологодское АО ВАД.
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