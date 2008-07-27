Раздел: Политика
Луценко предложил отменить звание Героя Украины
Генеральный прокурор считает, что звание Герой Украины устарело.
4 человека, которым присвоено звание "Герой Украины", находятся под следствием в настоящее время.
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в ходе брифинга, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українськi Новини.
"Их (действующих Героев Украины) 4, которые находятся под уголовными производствами", - сказал он.
Также Луценко заявил, что считает государственную награду "Герой Украины" постсоветской по сути и по форме.
Он отметил, что она дискредитирована и предложил заменить ее на другую награду под названием "Золотой трезубец", а также прописать другие требования по присвоению высшей государственной награды.
"Уже давно надо было принимать решение о завершении действия награды "Герой Украины", - сказал Луценко
По его словам звание "Герой Украины" себя изжило и дискредитировало.
"Нужно ввести новое звание - "Золотой Трезубец", - отметил генпрокурор.
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Он добавил, что Президент Петр Порошенко был близок к принятию такого решения, однако не сделал этого, поскольку семьи погибших активистов Евромайдана настаивали на присвоении погибшим именно звания Героя Украины.
4 человека, которым присвоено звание "Герой Украины", находятся под следствием в настоящее время.
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в ходе брифинга, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українськi Новини.
"Их (действующих Героев Украины) 4, которые находятся под уголовными производствами", - сказал он.
Также Луценко заявил, что считает государственную награду "Герой Украины" постсоветской по сути и по форме.
Он отметил, что она дискредитирована и предложил заменить ее на другую награду под названием "Золотой трезубец", а также прописать другие требования по присвоению высшей государственной награды.
"Уже давно надо было принимать решение о завершении действия награды "Герой Украины", - сказал Луценко
По его словам звание "Герой Украины" себя изжило и дискредитировало.
"Нужно ввести новое звание - "Золотой Трезубец", - отметил генпрокурор.
Читайте также: Порошенко подписал последний закон об Антикоррупционном суде
Он добавил, что Президент Петр Порошенко был близок к принятию такого решения, однако не сделал этого, поскольку семьи погибших активистов Евромайдана настаивали на присвоении погибшим именно звания Героя Украины.
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