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Раздел: Политика  
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Луценко предложил отменить звание Героя Украины

Луценко предложил отменить звание Героя УкраиныГенеральный прокурор считает, что звание Герой Украины устарело.

4 человека, которым присвоено звание "Герой Украины", находятся под следствием в настоящее время.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в ходе брифинга, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українськi Новини.

"Их (действующих Героев Украины) 4, которые находятся под уголовными производствами", - сказал он.

Также Луценко заявил, что считает государственную награду "Герой Украины" постсоветской по сути и по форме.

Он отметил, что она дискредитирована и предложил заменить ее на другую награду под названием "Золотой трезубец", а также прописать другие требования по присвоению высшей государственной награды.

"Уже давно надо было принимать решение о завершении действия награды "Герой Украины", - сказал Луценко

По его словам звание "Герой Украины" себя изжило и дискредитировало.

"Нужно ввести новое звание - "Золотой Трезубец", - отметил генпрокурор.

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Он добавил, что Президент Петр Порошенко был близок к принятию такого решения, однако не сделал этого, поскольку семьи погибших активистов Евромайдана настаивали на присвоении погибшим именно звания Героя Украины.
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 Теги: Луценко, Герой Украины

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Сегодня, 15:33 » Автор: Богдан Процив
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