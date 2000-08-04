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Петр Порошенко и Майк Помпео провели беседу

Петр Порошенко и Майк Помпео провели беседуГоссекретарь поздравил украинского президента с успешным началом процесса запуска Антикоррупционного суда.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Во время беседы стороны поддержали подходы по дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины.

Отмечается, что подходы США по политике в отношении России остаются четкими и санкции в отношении Москвы будут сохраняться, пока не восстановится суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.

Собеседники также обсудили вопрос продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.

Внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и политзаключенных, содержащихся в России, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму. Порошенко напомнил, что Олег Сенцов, осужденный в РФ, голодает уже 86 дней.

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"Стороны также обсудили актуальные вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны, а также поддержку прогресса Киева на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ", − говорится в сообщении администрации президента.
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 Теги: Порошенко, Помпео

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Сегодня, 10:53 » Автор: Богдан Процив
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