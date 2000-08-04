Раздел: Политика
НАБУ заинтересовалось работой Манафорта в Украине
В Бюро анализируют новую информацию о сотрудничестве американского политтехнолога с украинскими политиками.
Национальное антикоррупционное бюро проверяет информацию о якобы участии американского политтехнолога Пола Манафорта в избирательной кампании кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в 2014 году. Об этом на брифинге в пятницу, 10 августа, сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что когда появились материалы так называемой "амбарной книги" Партии регионов, там фигурировала фамилия Манафорта, о чем НАБУ сообщило в свое время.
"Следствием этого для меня лично стало два иска о признании моих действий незаконными и уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США, хотя приоритетом тогда для нас были действующие чиновники, подследственные Антикоррупционному бюро", - отметил он.
При этом Сытник добавил, что иски еще не рассмотрены, а относительно движения дела о его вмешательстве в выборы ему не известно.
По словам директора НАБУ, действия Манафорта формально не подследственны Бюро, но "та информация, которая сейчас обнародована, не была ранее известна". "Это свежая информация, поэтому мы ее анализируем... при наличии оснований будем предпринимать действия", - заверил он.
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Сытник напомнил, что расследованием дела "амбарной книги" занимается Генеральная прокуратура.
Национальное антикоррупционное бюро проверяет информацию о якобы участии американского политтехнолога Пола Манафорта в избирательной кампании кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в 2014 году. Об этом на брифинге в пятницу, 10 августа, сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что когда появились материалы так называемой "амбарной книги" Партии регионов, там фигурировала фамилия Манафорта, о чем НАБУ сообщило в свое время.
"Следствием этого для меня лично стало два иска о признании моих действий незаконными и уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США, хотя приоритетом тогда для нас были действующие чиновники, подследственные Антикоррупционному бюро", - отметил он.
При этом Сытник добавил, что иски еще не рассмотрены, а относительно движения дела о его вмешательстве в выборы ему не известно.
По словам директора НАБУ, действия Манафорта формально не подследственны Бюро, но "та информация, которая сейчас обнародована, не была ранее известна". "Это свежая информация, поэтому мы ее анализируем... при наличии оснований будем предпринимать действия", - заверил он.
Читайте также: Суд в Полтаве закрыл дело в отношении Геннадия Кернеса
Сытник напомнил, что расследованием дела "амбарной книги" занимается Генеральная прокуратура.
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