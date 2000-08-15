Раздел: Политика
Порошенко задекларировал почти 15 миллионов дохода
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 14,7 млн гривен дивидендов.
Доход он получил от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в его имущественном состоянии из Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Украинские новости.
20 августа Порошенко задекларировал доход в сумме 14 742 625 гривен - дивиденды от "Прайм Эссетс Кэпитал".
Ранее, 27 июля, он задекларировал 30 млн гривен дивидендов от этого акционерного общества.
Фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" был создан в 2005 году и его конечным бенефициаром является сам Порошенко.
Ранее в 2018 году президент Украины задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии на сумму 9,3 млн гривен: 8,3 млн составили проценты от вкладов в Международном инвестиционном банке, а 0,8 млн гривен - доход от продажи недвижимости.
Таким образом, суммарно задекларированный Порошенко доход за 2018 год по состоянию на вторник превышает 54 млн гривен.
Читайте также: Порошенко задекларировал почти 1 млн дохода от вкладов
При этом за 2017 год глава государства задекларировал 16,3 млн гривен доходов и 21,2 млн гривен расходов.
Доход он получил от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в его имущественном состоянии из Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Украинские новости.
20 августа Порошенко задекларировал доход в сумме 14 742 625 гривен - дивиденды от "Прайм Эссетс Кэпитал".
Ранее, 27 июля, он задекларировал 30 млн гривен дивидендов от этого акционерного общества.
Фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" был создан в 2005 году и его конечным бенефициаром является сам Порошенко.
Ранее в 2018 году президент Украины задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии на сумму 9,3 млн гривен: 8,3 млн составили проценты от вкладов в Международном инвестиционном банке, а 0,8 млн гривен - доход от продажи недвижимости.
Таким образом, суммарно задекларированный Порошенко доход за 2018 год по состоянию на вторник превышает 54 млн гривен.
Читайте также: Порошенко задекларировал почти 1 млн дохода от вкладов
При этом за 2017 год глава государства задекларировал 16,3 млн гривен доходов и 21,2 млн гривен расходов.
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